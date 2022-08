Luchthaven van Oostende neemt vernieuwde parking Apron 2 in gebruik

De renovatiewerken aan de centrale vliegtuigparking Apron 2 op de Oostendse luchthaven zijn afgerond. Dinsdagmorgen werd de vernieuwde parking feestelijk ingehuldigd. LOM Vlaanderen investeert 12,4 miljoen euro in de parking, die op een duurzame manier gerenoveerd werd.

De werken zijn een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de regionale luchthaven. De werken leiden niet tot een verhoging van de capaciteit van de luchthaven, maar zijn wel belangrijk voor de veiligheid van het vliegverkeer. “De 160.000 vierkante meter grote parking werd tot op het funderingsniveau afgegraven en kreeg zo een nieuwe betonverharding”, vertelt LOM-voorzitter, Bruno De Saegher. “De dienstweg kreeg dan weer een nieuwe asfaltlaag. Daarnaast werden alle rioleringen onder de vliegtuigparking vernieuwd.”

De renovatiewerken aan de vliegtuigparking startten midden april 2021 al. Vanuit Vlaanderen werd daarvoor 12,4 miljoen euro vrijgemaakt. De werken moeten de levensduur van het wegdek met 40 jaar verlengen. Bovendien zijn de werken essentieel om de luchthaven verder op een duurzame manier te laten groeien. Apron 2 is de grootste luchthavenparking op de luchthaven en wordt voor zowel passagiers- als cargovluchten gebruikt. Het bevindt zich vlak voor het passagiersgebouw.

Op organisatorisch vlak bleek de renovatie van de parking niet evident. “We konden de luchthaven operationeel houden door de werken in twee fases uit te voeren”, zegt CEO van Luchthaven Oostende-Brugge, Eric Dumas. “Terwijl het oostelijk deel open lag, werd het westelijke deel in gebruik gehouden voor het vliegverkeer. In januari 2022 werd dan het tweede deel van de werken gestart. Vanaf dan konden vliegtuigen al gebruik maken van het eerste afgewerkte deel van de vernieuwde vliegtuigparking.”

Duurzaam

Het hele verhaal van de vernieuwing kent ook een duurzame kant. “Er werd zoveel mogelijk beton van de oude verharding gerecycleerd en hergebruikt. De oude fundering werd dus gebruikt voor de onderfundering en de nieuwe fundering van de vernieuwde apron”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA), bevoegd voor de luchthaven. “Daarvoor werd op de site een tijdelijke betoncentrale gebouwd. Daarmee werd niet alleen het onnodig storten van betonafval voorkomen, maar werden ook heel wat heen- en weer rijdende vrachtwagens uitgespaard.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) onderstreept het belang van de Oostendse luchthaven. “Oostende is een kleine stad en als je weet dat wij met de luchthaven, de haven en het treinstation, maar liefst de helft van onze oppervlakte gebruiken voor logistiek, dan weet je hoe belangrijk deze luchthaven is. We willen de luchthaven verder uitbouwen tot een economische draaischijf met respect voor de omgeving en de normen rond milieu”, aldus de burgemeester.