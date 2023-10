Luchthaven Oostende-Brugge uit voorzorg ontruimd na dreigmail: “Activiteiten nu weer hervat”

De luchthaven Oostende-Brugge werd woensdagmiddag ontruimd door de veiligheidsdiensten na een dreigmail, die gericht was aan verschillende luchthavens in Frankrijk en Oostende. Op het moment van de melding waren er geen reizigers in het gebouw aanwezig. Het personeel werd naar buiten geëvacueerd. De politie kon na een grondige controle met speurhonden de luchthaven terug vrijgeven. De vluchten, die voor deze namiddag gepland stonden, zullen nu hervat worden.

Woensdagvoormiddag werd de luchthaven van Oostende-Brugge door de luchtvaartpolitie en federale politie ontruimd na een dreigmail. “Naar aanleiding van een dreigmail naar verschillende luchthavens werd ook besloten om de luchthaven van Oostende te ontruimen. De veiligheidsdiensten namen geen risico en kamden uit voorzorg de luchthaven volledig uit, maar troffen niks verdachts aan. Om 13.20 uur werd het gebouw vrijgegeven en is de luchthaven weer toegankelijk voor het publiek”, klinkt het bij waarnemend burgemeester, Kurt Claeys.

“Op het moment van de dreiging stonden er geen onmiddellijke passagiersvluchten gepland, waardoor er ook geen reizigers aanwezig waren in de luchthaven. Enkel het aanwezige personeel moest uit voorzorg geëvacueerd worden uit het gebouw”, licht Timmy Van Assche van politie Oostende toe. Ondertussen is de grondige controle van de federale politie met speurhonden voorbij.

Naar aanleiding van een dreigmail naar verschillende luchthavens, werd de luchthaven van Oostende ontruimd. Er zijn deze voormiddag geen passagiers aanwezig, maar de veiligheidsdiensten nemen geen risico. De luchthaven wordt uit voorzorg gesweept.



Andere luchthavens

Ook de luchthaven van Rijsel, in Noord-Frankrijk werd deze voormiddag ontruimd na een bommelding. Volgens verschillende Franse nieuwssites zouden er ook nog bommeldingen geweest zijn in de luchthaven van Nice, Toulouse, Lyon en Beauvais Tillé. “In het begin was het heel warrig en was het even niet duidelijk of de luchthaven van Oostende nu ook geviseerd werd. Maar uiteindelijk bleek dat wel en hebben we geen enkele risico genomen en werd de luchthaven ontruimd”, voegt Van Assche er nog aan toe.

Aéroport de Lille en cours d'évacuation suite à une alerte à la bombe.



Les services de sécurité de l'État sont sur place.



Een vliegtuig dat normaal moest landen in Rijsel, maar dat niet kon door de evacuatie daar, werd omgeleid langs de luchthaven van Oostende. “Pas na de uitwijking kwam het nieuws van de dreigmail ook bij ons”, zegt Tom Rutsaert, communicatie van de luchthaven Oostende-Brugge. “De ongeveer 150 passagiers moesten tijdens de controle op het vliegtuig blijven zitten en dat vliegtuig zal nu uiteindelijk ook gewoon kunnen terugkeren naar Rijsel.”

De vlucht van Malaga/Murcia naar Oostende, die tijdelijk in Brussel is geland voor een brandstofstop, zal spoedig hervatten naar Oostende. Reizigers die vertrekken naar Tenerife/Gran Canaria kunnen verwachten dat hun vlucht later vandaag vertrekt vanuit Oostende, mogelijk met een lichte vertraging.

Andere vluchten

Op het moment van de evacuatie waren er dus geen reizigers in de luchthaven Oostende-Brugge aanwezig. Maar woensdagnamiddag stonden er nog enkele vluchten op de planning. “Om 13 uur moest normaal een vlucht van Malaga in Oostende landen. Die werd omgeleid naar Brussel en kon na een brandstofstop de vlucht naar Oostende hervatten”, gaat Rutsaert verder.

“Het is nog niet zeker wat er met de vluchten van deze namiddag zal gebeuren. Daarvoor wachten we de communicatie van de politie af”

“De reizigers voor de vlucht naar Tenerife en Gran Canaria zullen zeker vandaag kunnen vertrekken vanuit Oostende, maar mogelijk met een lichte vertraging”, besluit Rutsaert.

De Lijn liet aan de reizigers weten dat de bushalte ‘Raversijde Luchthaven’ tijdelijk niet bediend zou wourden door de lijnen 60 en 611 door onvoorziene omstandigheden. Maar intussen bevestigde de politie van Oostende dat dit wel terug kan.