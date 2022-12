“Lucht je hart”-actie na zelfmoord studente

Een paar weken geleden verloor een van de studentenverenigingen in Kortrijk één van hun bestuursleden aan zelfmoord. Daarop lanceerde Senioren Konvent (SK) Kortrijk – een overkoepelend orgaan van verschillende Kortrijkse studentenclubs – woensdag een oproep op hun sociale media om je hart te luchten en niet met je zorgen te blijven zitten.

“Via een Google Docs formulier kan je anoniem je hart luchten als je de laatste tijd in een dipje zit of last hebt van donkere gedachten. Er is een optie om je telefoonnummer achter te laten als je contact wenst met Stuvo of een gesprek wil aanvragen met één van de senioren van SK Kortrijk.”

De verzamelde cijfergegevens zullen gedeeld worden met Stad Kortrijk en de hogescholen om hen op de hoogte te brengen van het aantal Kortrijkse studenten met nood aan psychologische begeleiding of steun. “Zo zal er hopelijk dringend actie ondernomen worden”, aldus SK Kortrijk.