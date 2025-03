Luca en Sarvar wagen hun kans in ‘Huis Gemaakt’: “Elkaar leren kennen in studentenclub”

Oostende/BREDENE Luca (25) en Sarvar (28) wagen hun kans in het vierde seizoen van Huis Gemaakt en verbouwen samen met een ander koppel een huis in Nieuwpoort. Beiden groeiden op aan zee. “Als ik dit avontuur in één woord moet omschrijven: heftig.”

Luca en Sarvar leiden beide een druk leven. Luca werkt als leerondersteuner voor kinderen met een taalstoornis en heeft daarnaast haar eigen zaak in laserontharing. Sarvar is actief als HR-businesspartner. “Als we niet aan het werk zijn, proberen we zoveel mogelijk te sporten en van het leven te genieten”, zegt Luca. “We gaan vaak samen hardlopen of fietsen, maar we genieten ook van een terrasje met een hapje en een drankje.”

Luca en Sarvar komen allebei van de kust: Luca uit Bredene en Sarvar uit De Panne. Toch ontmoetten ze elkaar niet aan zee. “We leerden elkaar kennen tijdens het uitgaan in Gent, in de Oostendse studentenclub Dionysus”, vertelt Luca. “We hadden dezelfde vrienden in de club, en zo ontstond het contact.” Na hun studententijd bleven ze in Gent wonen, weg van de kust dus. Later verhuisden ze naar Deinze, waar ze nog steeds wonen. “Ik mis de zee wel”, zegt Luca. “Meer dan Sarvar.”

Oezbekistan

Sarvar werd geboren in Oezbekistan, maar kwam op jonge leeftijd in De Panne terecht. “Ik was vier jaar oud toen mijn ouders besloten om naar België te komen. Mijn moeder wilde per se naar de zee, en ik geef haar groot gelijk”, zegt Sarvar. Hij herinnert zich weinig van zijn vroege jaren in Oezbekistan. “Mijn ouders vertellen vaak over die tijd, en ik voel me nog steeds verbonden met Oezbekistan. Ik ga er elke twee jaar naartoe, mijn ouders zelfs elk jaar, om familie te bezoeken.”

Heftige periode

De afgelopen maanden was er voor de twee minder tijd voor ontspanning, door hun drukke agenda.“Als ik het programma in één woord moet omschrijven: heftig”, vertelt Sarvar. Ook voor Luca is het een zware periode. “Het is heel moeilijk om het intensieve werk aan het huis te combineren met mijn normale job. We hebben het toch wat onderschat.” Sarvar is het daarmee eens. “De ruwbouw is nu gelukkig achter de rug, en ik hoop dat het nu beter wordt. Het fysieke werk is voorbij. Nu is het vooral denkwerk en zorgen dat het huis klaar geraakt voor de deadline. Maar het was inderdaad erg zwaar. Je bent er 24/7 mee bezig. Je wilt je op je werk concentreren, maar je bent constant met het huis bezig. Mentale rust is moeilijk te vinden.”

“Huis Gemaakt is heftig, maar een heel goede leerschool”

Toch begonnen ze vol goede moed aan het programma. “Ik kwam op een avond thuis, en Luca vroeg me of ik het zag zitten om mee te doen aan het nieuwe seizoen van Huis Gemaakt. Ik stond er wel voor open”, zegt Sarvar. “Het was een impulsieve beslissing om ons in te schrijven”, zegt Luca. “Je hebt de kans om een huis te winnen, maar ik had niet echt nagedacht over wat er allemaal bij komt kijken (lacht). Zo schreven we ons in, zonder echt te geloven dat we zouden worden uitgekozen. Je denkt natuurlijk niet dat je wordt geselecteerd, maar het gebeurde toch.”

Team

Ondanks de zware periode kennen Luca en Sarvar weinig ruzies of conflicten. “We hebben bijna nooit échte ruzies. Natuurlijk zijn er momenten van frustratie of ben je door vermoeidheid prikkelbaarder, maar we schreeuwen nooit naar elkaar”, zegt Luca. “Het is eigenlijk best vlot verlopen tot nu toe”, voegt Sarvar toe. “We weten goed wat we aan elkaar hebben. We vormen een supergoed team. Ik ben blij met hoe het gaat. Je maakt tenslotte kans op een huis, en dat is toch niet niks. We hopen er nu iets moois van te maken en uiteindelijk dat huis te winnen. Dat zou fantastisch zijn.”

Seizoen vier van Huis Gemaakt is elke dinsdag en donderdag om 20u40 te zien op VTM en op VTMGO.