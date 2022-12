Luc Vervliet volgt Yves Vanthuyne op als voorzitter GAC

Luc Vervliet werd verkozen als nieuwe voorzitter van het GAC (Gemeentelijk Adviesorgaan voor Cultuur). Hij volgt Yves Vanthuyne op, die na meer dan 20 jaar afscheid neemt van zijn ‘culturele raad’.

In 1993 werd het GAC – toen nog onder de naam culturele raad – opgericht. In de zomer van 2001 werd Yves Vanthuyne, in navolging van Daniël Du Four en Claude Brijsse, de derde voorzitter van het adviesorgaan. Eind augustus kondigde Yves Vanthuyne zijn ontslag aan als voorzitter en lid van het GAC. Na meer dan 20 jaar vond hij het tijd om de fakkel door te geven. Het lokaal bestuur bedankt hem voor zijn inzet. Yves Vanthuyne kijkt op een positieve manier terug naar de twee decennia van nauwe betrokkenheid bij de cultuur in De Panne. De samenwerking met de leden, het bestuur en de schepenen is in al die jaren goed verlopen. Voor Yves was de toekenning van de Cultuurprijs in 2018 een persoonlijk hoogtepunt.

Iets teruggeven aan de gemeente

De nieuwe voorzitter van het GAC is geen geboren Pannenaar, maar als kind al bracht Luc Vervliet elk jaar meerdere weken vakantie door in De Panne. En omdat hij trouwde met een meisje van De Panne, kwam er aan deze traditie nooit een einde. De Panne ligt hem nauw aan het hart. Samen met zijn echtgenote kocht hij een 10-tal jaar geleden zelfs een vissershuisje in de Veurnestraat en koos het koppel De Panne als hun permanente stek. Luc Vervliet ziet het voorzitterschap van het GAC als een kans om iets terug te geven aan de gemeente De Panne, die hem zoveel schonk en waarmee hij zich zo nauw verbonden voelt. Hij hoopt om in dezelfde geest als zijn voorganger het positieve verhaal van het GAC verder te kunnen zetten.