Luc Vandewalle nieuwe voorzitter NEOS Eernegem: “Met plezier aanvaard”

Met Luc Vandewalle (66) heeft Neos Eeernegem een gloednieuwe voorzitter, die na vier jaar de fakkel overneemt van Yvonne Van Moortel. “Ik stel niet graag mensen teleur en kan moeilijk neen zeggen. Zo ben ik erin gerold”, lacht Luc.

Neos, het netwerk van ondernemende senioren, bestaat uit zelfstandige kernen die meestal maandelijks een activiteit in een ongedwongen sfeer organiseren. De Eernegemse afdeling heeft met Luc Vandewalle in elk geval geen onbekend figuur. Hij was vele jaren gemeentebediende en is nog steeds penningmeester van de kerkfabriek. Daarnaast is hij gemeenteraadslid. “Toen ik met pensioen ging, werd ik gevraagd om in het bestuur van Neos te zetelen en de opmaak van de maandelijkse nieuwsbrief voor mijn rekening te nemen. Ik stel niet graag mensen teleur en kan moeilijk neen zeggen, dus zo ben ik erin gerold. Vier jaar later vond voorzitter Yvonne Van Moortel dat het tijd was om de fakkel door te geven en dat ik de meest geknipte persoon was om haar op te volgen. Ik heb de functie met plezier aanvaard voor maximaal twee periodes van vier jaar.”

Het jaarprogramma van de seniorenvereniging staat al een tijdje vast en ziet er veelbelovend uit. “Er is voor elk wat wils”, benadrukt de kersverse voorzitter. “Er staan twee bedrijfsbezoeken, enkele etentjes en verschillende voordrachten en culturele activiteiten op de planning. In de zomermaanden organiseren we opnieuw enkele fietstochten. Onze vereniging telt om en bij de 110 leden en gemiddeld zijn er een 60-tal aanwezigen per activiteit. Alle leden zijn verzekerd en ontvangen ook gratis het ledenblad.”

Uitwisselingsdagen

Neos is ontstaan uit de ondernemersbewegingen en aanverwante diensten van Unizo, Liantis en Markant en heeft met deze organisaties nog steeds een hechte band. Desondanks bepaalt elke club of kern steeds autonoom haar beleid en stelt ook een eigen programma samen. “Mijn belangrijkste taak als voorzitter is het organiseren en leiden van de maandelijkse bestuursvergaderingen. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele provinciale uitwisselingsdagen waaraan een delegatie van onze vereniging kan deelnemen. Op die bijeenkomsten horen we dan eens hoe het er elders aan toe gaat”, besluit Luc Vandewalle. (PDC)