Luc Vandendriesche (67) in de watten gelegd tijdens uitgesteld pensioenfeest

Omdat corona het niet toeliet in 2020 zijn pensioen te vieren, hebben zijn bewindvoerders Dirk Dewitte en Annie Bohyn zondag een verjaardagsfeest georganiseerd voor Luc Vandendriesche. Hij heeft het syndroom van Down en panikeert bij onvoorziene omstandigheden. De vele zorgverleners en vrienden konden hem toch op zijn gemak stellen en maakten er een ongelooflijk fijn feest van.

“Om hem in zijn comfortzone te houden, vertelden we hem dat we samen gingen eten in de Lunch Garden”, knipoogt Dirk. “Eens de brug over in Sint-Eloois-Vijve vertelde ik hem echter dat ik nog vlug iets moest regelen met mijn broer Nick in Salons Leieburcht. Natuurlijk wou hij ook mee binnen. Hij schrok van de aanwezigheid van de vele vrienden. We konden hem echter vlug geruststellen en vertellen dat het een feestje voor zijn 67ste verjaardag was. Al vlug ging zijn aandacht naar de tafels met de vele geschenken.”

Grote geruststelling

Luc is afkomstig uit Tielt en woont in de Wontergemstraat in Dentergem. Hij is enig kind. Mama Clara overleed in 2009 en in juni 2013 belandde papa Roger in het ziekenhuis. Hij maakte zich zorgen over Luc die veel zorg nodig heeft. “Vanaf de ziekenhuisopname hebben we ons ontfermd over Luc”, vertelt mantelzorger en buurvrouw Annie. “Het was meteen een grote geruststelling voor Roger die nog drie mooie jaren kende in het rusthuis. Wekelijks brachten we hem met onze buurvrouw Linda en Luc een bezoek. Roger overleed in 2016.”

“Luc woont nog zelfstandig in de ouderlijke woning”, zegt Dirk. “Dat kan alleen omdat we veel hulp krijgen van vrijwilligers van familiezorg, buren en vrienden. Ook burgemeester Koenraad Degroote mag daarbij vermeld worden. Een verpleegster komt Luc elke morgen helpen. ‘s Avonds doet hij het wel alleen: op een vast uur pyjama aan, rolluiken naar beneden, TV kijken en bedje binnen. Op dinsdag en donderdag amuseert hij zich in Mivalti, een zorginstelling waar personen met een beperking altijd terecht kunnen.” (Philippe Peers)