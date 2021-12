Luc Tanghe bezorgt BeWONERS wzc Rozenberg BeleefTV: “Prachtig geschenk onder de kerstboom”

Kerst 2021 wordt voor de bewoners van wzc Rozenberg een om in te lijsten. Onder de kerstboom ligt immers een uniek geschenk van Luc Tanghe. Hij schonk een ‘BeleefTV’. De schenker werd door het personeel en de directie in de bloemetjes gezet.

Weldoener Luc Tanghe uit de Wielsbekestraat 3 is een gepensioneerde zakenman uit Wielsbeke die 17 jaar geleden uitweek naar Oostrozebeke. Hij is de ex-zaakvoerder van dekzeilen Tanghe, alom bekend in de transportwereld. “Mijn vader was gareelmaker en mijn moeder was afkomstig van een boerderij”, aldus Luc. “Op 15-jarige leeftijd zei ik tegen mijn ouders dat ik zelfstandige wilde worden. Zij verklaarden me gek, maar er was geen houden aan en ik zei de schoolbanken meteen vaarwel. Mijn vader had thuis een naaimachine staan en ik wilde dekzeilen maken. Eind de jaren 60 zat de industrie in de lift en voor de vlas- en spaanderplaten industrie waren heel veel dekzeilen nodig. Dit werd meteen een schot in de roos, zodanig dat vader en moeder moesten bijspringen om alle bestellingen tijdig klaar te krijgen. Op 23-jarige leeftijd verloor ik plots mijn vader en stond ik er alleen voor. Met mijn moeder ging ik moedig door en kreeg ik de alleenverkoop van een bepaald filterdoek voor stofafzuiging. In 2004 kreeg ik een gunstig bod om mijn bedrijf te verkopen en daar ben ik op ingegaan, maar omdat ik niet kon stilzitten, ging ik helpen in de zaak van mijn broer.”

Sociaal engagement

“Tussen al mijn drukke beroepsbezigheden door maakte ik toch veel tijd voor sociaal engagement. Ik trok naar het voetbal, volleybal Wielsbeke, Volleybal Ooigem, toneel, basket, Hallebedevaart en dat alles met veel passie en liefde. Door de Hallebedevaart mee te helpen organiseren kwam ik in contact met een familie uit Zottegem. Die had Xavi-Indië opgericht kort na de tsunami in 2004. Het project had de bedoeling om peters en meters te zoeken die 10 euro per maand of 120 euro per jaar wilden betalen om een kind te laten studeren en dat kind op die manier weg te houden van de kinderarbeid en de uitbuiting. Ik heb meteen mijn schouders gezet onder dit project en daar ben ik nu dagelijks mee bezig. We ondersteunen momenteel 800 kinderen die we laten studeren in vier verschillende scholen. Eén van die scholen hebben we trouwens zelf gebouwd. Ondertussen is het Xavi-project uitgebreid naar de ondersteuning van een lokaal hospitaal en zijn we voor onze projecten steeds op zoek naar sponsoring.”

Dit is het ideale middel voor contact met de buitenwereld

Foto’s en liedjes

“Waarom ik nu ook iets doe voor de lokale gemeenschap? Voor het woonzorgcentrum in Wielsbeke heb ik intussen al een duofiets gesponsord. Ik woon ook al 17 jaar in Oostrozebeke en ben hier goed ingeburgerd. Het idee om een ‘BeleefTV’ te schenken aan wzc Rozenberg kwam van mijn broer. Vooral in tijden van corona is het voor de animatiegroep van het wzc heel moeilijk. Ik dacht: een BeleefTV is het ideale instrument om het contact met de buitenwereld niet te verliezen.”

Begeleidster Kimberly Hoorne is heel tevreden met dit godsgeschenk. “De ‘BeleefTV’ is een interactief tafelscherm dat uiterst geschikt is voor ouderen en mensen met een beperking. Op een speelse manier stimuleert de tafel beweging en sociale interactie. Zowel fysiek als cognitief worden de bewoners uitgedaagd door middel van verschillende soorten spelen en personen met dementie worden geprikkeld aan de hand van foto’s of liedjes uit hun tijd. Het spreekt voor zich dat wij Luc dankbaar zijn en wij zetten hem dan ook graag in de bloemetjes. Hij is een man met een groot hart die er ook voor zorgt dat kansarme kinderen in Indië naar school kunnen gaan.” (JC)