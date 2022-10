Luc Tanghe (70) al 20 jaar in de bres voor Indische kinderen

De 70-jarige Luc Tanghe steunt geregeld goede doelen in Oostrozebeke zelf, maar zet zich ook al bijna 20 jaar in voor een schoolproject in Zuid-India. Daarvoor organiseert hij op zaterdag 5 november een concert in het OC Mandelroos.

Luc Tanghe (70) uit de Wielsbekestraat geniet veel respect omwille van zijn gulheid en financiële ondersteuning van projecten, die de allerzwaksten ten goede komen. Zo schonk hij recent en dure leeftafel aan het wzc Rozenberg en onlangs stapte hij ook in het project duofiets van het rusthuis, waardoor minder mobiele rusthuisbewoners toch nog even het woonzorgcentrum kunnen verlaten voor een ritje met compagnon door de gemeente. En alsof dit nog niet genoeg is, steunt de man al bijna 20 jaar een schoolproject in Zuid-India, waardoor arme kinderen kunnen schoollopen en uitzicht krijgen op een toekomst. Om zijn Xavi-Indië projecten te kunnen realiseren en geld bijeen te brengen voor de uitbouw of verbetering van hun scholen, wordt er geregeld een event georganiseerd. Zo staat er op zaterdag 5 november om 19 uur in het OC Mandelroos een concert gepland.

Xavi-Indië

“Hoe ik in het India-project gerold ben? In 2004 kwam ik in contact met Paul Stevens uit Zottegem naar aanleiding van mijn deelname aan de organisatie van de jaarlijkse Hallebedevaart. Na een gesprek met die man over zijn engagement in India vroeg hij mij of ik het zag zitten om vanuit West-Vlaanderen iets te doen voor Xavi-Indië, meer specifiek voor een project in Chennaï in de provincie Kerala waar hij een schoolproject van de Seva-sisters ondersteunde. In 2005 ben ik ook in het project gestapt en ben meteen op zoek gegaan naar sponsors om het leergeld van straatarme kinderen te betalen. Ik ben er intussen al drie keer geweest en het gaat werkelijk om een straatarme regio zonder de minste sociale voorzieningen. In de drie jaar dat ik ga, heb ik nog niet de minste vooruitgang gezien. De staat laat er de bevolking aan zijn lot over. Wij steunen er de schoolprojecten van de katholieke Seva-sisters die ervoor zorgen dat de allerarmsten toegang krijgen tot onderwijs. Steun van de staat voor hun onderwijsproject moeten ze niet verwachten. Wij met onze organisatie zijn er intussen in geslaagd om 800 sponsors bijeen te krijgen, die maandelijks tien euro storten voor onze projecten, maar er wordt daarnaast ook veel georganiseerd. Er komt ook steun van de gemeente Zottegem, KBC en van de overheid. Wij staan er niet alleen voor. Ik kan alleen maar zeggen dat de projecten die wij steunen echt levensreddend zijn. Het Xavi-project helpt vooral de meisjes die in de streek geweldig worden achtergesteld. We hebben er onder andere een naaiatelier opgericht, wat veel meisjes een toekomst geeft.”

Met ann de winter

“Met de opbrengst van het concert willen we het versleten interieur, inclusief pc’s, vernieuwen in Gandhipattay, één van onze vier scholen in en rond Chennal. Daarom hoop ik op een ruime opkomst voor het concert. Het concert met zangeres Ann De Winter wordt professioneel uitgevoerd en ondersteund door dansschool Nele.

Kaarten kosten 15 euro en zijn te verkrijgen via 0475 41 33 46 of ltanghe@skynet.be (Julien Cluyse)