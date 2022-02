Luc Sambaer, fietshersteller en levensgenieteruit Roeselare: “Begin maart nog één keer cafébaas zijn”

Hij is een geboren en getogen Roeselarenaar én een geboren optimist. Nochtans heeft Luc Sambaer het afgelopen jaar enkele serieuze tikken gekregen. Maar dat weerhoudt de fietsenhersteller/cafébaas er niet van om er nog één jaar een ferme lap op te geven.

Ben je eigenlijk fietshersteller of cafébaas?

Luc Sambaer: “Ik ben eigenlijk grafisch ontwerper van beroep. Ik heb dat in Antwerpen gestudeerd en wanneer ik afgestudeerd ben, heb ik zelfs een tijdje in het ontwerpbureau van Roularta gewerkt. Dat moet begin jaren 80 geweest zijn. Er waren toen enkel Knack, Trends en Sport Magazine als magazines en De Weekbode en de Streekkrant als kranten.”

Maar de liefde voor de fiets zat er toen al in?

“Oh ja, want mijn mama was een Renier en het waren allemaal wielrenners en mensen die zot waren van koers langs die kant. En ik ging daar graag in mee. Wanneer Jerome Renier zijn fietsen uitstalde met de Batjes was dat telkens een groot gebeuren. Hij reserveerde altijd zijn plekje voor de vroegere Bank van Roeselare en als jonge kerel mocht ik meehelpen met wielen maken voor die fietsen. Een fiets kwam in die tijd nog toe in een grote zak. Daar zat een kader in, maar al de rest moest nog in elkaar worden gestoken. Ja, dat was echt ‘een fiets maken’.”

Op de duur werd de grafisch ontwerper fietshersteller?

“In het begin was dat een beetje na mijn uren en later werd dat een bijberoep. Tot ik op een dag de stap zette naar zelfstandig fietshersteller met een fietsenwinkel. Dat was in de Laagstraat in het centrum van Beveren.”

Maar toen kwam er een nieuwe opportuniteit in je leven?

“Ik heb altijd een zwak gehad voor cultuur en ik droomde van een zaak waar jazz- en bluesoptredens konden plaatsvinden of optredens en theatervoorstellingen. Op een bepaald ogenblik kwam café Agora vrij in Beveren en … ik ben in het gat gesprongen (lacht).”

Onbezonnen?

“Neen, maar ik heb het toch wel een beetje onderschat. Ik heb bijna tien jaar café gehouden naast mijn fietsenzaak, maar het heeft me waarschijnlijk 20 jaar van mijn leven gekost. Agora stond bekend als een plaats waar muzikanten, acteurs en artiesten na hun optredens nog even afzakten en op zaterdagavond en -nacht waren dat soms zware tijden (lacht). Maar zondagmorgen om elf uur was het café opnieuw open voor de zondagse klanten. Het waren tien heftige jaren, want ik herstelde en verkocht fietsen van maandag tot zaterdag en op donderdag- en vrijdagavond en zaterdag en zondag kwam daar nog een café bij.”

En opeens was het voorbij?

“Het café werd verkocht en ik sloot mijn fietsenzaak. Ik heb dan twee jaar gerust, echt vakantie genomen. Ik deed werkjes thuis en reed Europa rond in mijn jeep met een daktent op.”

Je bent een echte terreinwagenfan?

“Ik heb altijd met een terreinwagen gereden: een Toyota Landcruiser, maar mijn laatste wagens waren Land Rover Defenders. Ik heb vorig jaar de nieuwe Defender gekocht en ik hoop dat hij tegen de grote vakantie wordt geleverd. Ongelooflijk hé?”

Je hebt de draad weer opgenomen en je werd opnieuw fietshersteller?

“Ja, ik kreeg een aanbieding van de mensen van Fiets! om te starten als fietshersteller. Ik heb me dat geen moment beklaagd. Ik amuseer me daar nog evenveel als in mijn beginperiode tien jaar geleden. Dat komt voor een zeer groot deel door mijn collega’s met wie het stuk voor stuk zeer goed klikt. Ondertussen heeft de groep Colruyt de zaak overgenomen en zijn we nu ‘Bike Republic’ geworden.”

Je hebt de fietswereld enorm zien veranderen de laatste decennia?

“Man toch, je houdt het niet voor mogelijk. De eerste grote veranderingen gebeurden in de koersfietsen. De kaders waren eerst in staal, dan aluminium en later in carbon. Maar de allergrootste evolutie kwam er met de introductie van de elektrische fiets. Die eerste elektrische fietsen waren eigenlijk bromfietsen. Je moest zelfs niet trappen om vooruit te gaan! De wetgeving is nu veranderd en dat is maar best ook. Het werd veel te gevaarlijk. Maar de kentering was ingezet en elektrisch fietsen werd een formidabele hype.”

Zelfs zo sterk dat er speciale beurzen worden georganiseerd?

“Op 5 en 6 maart is er in de Roeselaarse Expohallen de gratis beurs ‘Vlaanderen Elektrisch’. Tussen tien uur ’s morgens en zes uur ’s avonds kun je in de conferentiezaal allerlei fietsen zien én kopen en alle inlichtingen over elektrisch fietsen krijgen. Bike Republic zal daar natuurlijk ook met heel veel fietsen aanwezig zijn en in de sporthallen zul je ritjes kunnen maken met alle testfietsen.”

En jij sluit je laatste jaar als fietshersteller op een speciale manier af?

“Het wordt inderdaad mijn laatste keer op die beurs en ik zal er barman zijn. Zo sla ik twee vliegen in één klap: de twee jobs die ik graag heb gedaan, zal ik daar één keer samen uitoefenen.”

(PS)