Luc knipt al vijftig jaar haar: “Ik heb mijn beroep altijd met liefde en passie uitgeoefend”

Feest ten huize Vankeirsbilck-Rigole in de Marialoopsteenweg 98 in Meulebeke. Luc en Monique vieren dit jaar hun 45ste huwelijksverjaardag, Luc mocht 70 kaarsjes uitblazen, en daarenboven werd er geklonken op het feit dat Luc al vijftig jaar een kapsalon runt.

Luc Vankeirsbilck zag het levenslicht op 9 maart 1952 in Tielt, als zoon van Achiel (maar iedereen zei Armand) Vankeirsbilck en Mariette Goudsmet. Het gezin telde vier kinderen.

“Mijn ouders runden het café Den Hert, recht tegenover de kerk van Marialoop”, aldus Luc. “Na mijn lagere school trok ik naar de tuinbouwschool in Tielt, want als kind was ik weg van bloemen en planten. Het gebruik van sproeistoffen dwong me mijn studies stop te zetten, want ik kreeg ernstige ademhalingsproblemen. Toen besloot ik de kappersstiel te leren. Ik kon op leercontract bij kapper Parmentier in Zwevegem, waar ik ook kon slapen. Ik liep dan één dag school in Kortrijk, gedurende twee jaar. Daarna volgde ik nog een patroonsopleiding in Brugge.”

“Werken schrikte me toen niet af. Thuis leefden we echt in het café, we aten en speelden er achter een scherm. Er was altijd heel veel werk, want mijn ouders hadden achter het café nog een kleine boerderij met vier koeien en een honderdtal varkens. Dat kon allemaal, in die tijd. Ik herinner me dat we de zondag na de misvieringen aan de kerkdeur stonden om De Weekbode en De Zondag te verkopen.”

Thuis en in het wzc

“In 1972 installeerde ik me in het café om er haar te kappen. Dat heb ik gedaan tot in 1975. Daarna kon ik in een woning naast het café mijn intrek nemen. In 1977 trouwde ik met Monique Rigole. We hebben één dochter, Sophie, getrouwd met Leander Druwel, en twee kleinkinderen: Mauro en Nora. In 1998 namen we dan onze intrek in de nieuwe woning, hier in Marialoopsteenweg 98.”

“Ik heb mijn beroep altijd met liefde en passie uitgeoefend. Vakantie betekende voor ons tot rust komen, het liefst in een knus hotel met een mooie tuin, want daar ben ik nog altijd verzot op. Ik ben met pensioen gegaan in 2013, maar ik bleef nog enkele dagen per week actief. Ik kap thuis op donderdag, vrijdag en zaterdag op afspraak, en op maandag ben ik actief in het WZC De Zonnewende.”

“Vooral het sociaal contact is een drijfveer om nog niet op te houden – in een kapsalon wordt vooral over vroeger gesproken. Mijn vrije tijd besteed ik aan de schilderkunst. Ik volgde een opleiding aan de academie in Tielt en ik hou van schilderen met olieverf. Ook wandelen en fietsen met Monique doe ik heel graag.” (LB)