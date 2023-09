Luc Hallewaert is de nieuwe burgemeester van de Statiewijk in Deerlijk

Luc Hallewaert, inspecteur bij de politiezone Gavers en wijkagent in een groot gedeelte van Deerlijk, werd vrijdagavond voorgesteld als nieuwe burgemeester van de Statiewijk. Hij is de opvolger van Willy Cattebeke, die deze functie de jongste 32 jaar waarnam.

Het was burgemeester van Deerlijk Claude Croes (CD&V) die zijn ‘collega’ mocht voorstellen tijdens het vernieuwd praatcafé in een sfeervol ingericht wijkhuis De Statie. Even voordien had Alexander Ockier, de nieuwe voorzitter van het wijkbestuur, het wierookvat boven gehaald om de verdiensten van drie grote figuren van de Statiewijk in de schijnwerpers te plaatsen. Voorzitter Carl De Donder, ondervoorzitter-secretaris Germain Cloet en wijkburgemeester Willy Cattebeke stonden samen synoniem voor liefst 139 jaar ervaring in het bestuur en kregen woorden van lof voor hun inzet en bezieling.

Ook kersvers wijkburgemeester Luc Hallewaert, al 33 jaar lid van het wijkbestuur, had in zijn maidenspeech lovende woorden voor de grote verdiensten van de drie toppers. Hij beloofde zijn onvoorwaardelijke inzet voor de wijk, deed een oproep naar nieuwe jonge krachten om het feestbestuur te verruimen en trakteerde alle aanwezigen op een gratis drankje.

Feestweekend

De Statiewijk viert nog het hele weekend feest. Zaterdag is het vijfde Oktoberfest de uitschieter met muzikale omlijsting van Klingerbergerkapelle van de fanfare Sint-Cecilia en Alpen Fever. Zondag staan achtereenvolgens een wandelconcert, een beenhamfestijn, een sneukeltocht en optredens van Walters Wondere Wereldorkest en Willy Sommers op het programma.