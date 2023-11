Luc en zijn dochter Lieze vallen in de prijzen: “Dit was een emotioneel moment”

Op het BK luchtpistool- en luchtkarabijnschieten in Marche-en-Famenne kroonden Luc en Lieze Velghe van Sint-Barnabas Zwevegem zich tot Belgisch kampioen Mixed Team. Een uniek moment voor vader en dochter.

“Dit is toch wel een speciaal moment in mijn al rijk gevulde carrière in de schietsport”, glundert Zwevegemnaar Luc Velghe (52). “Het was de eerste keer dat de categorie Mixed Team georganiseerd werd op het Belgisch Kampioenschap. Een unieke prestatie, en extra emotioneel om dit te kunnen meemaken met mijn 18-jarige dochter Lieze. We streden met twintig ploegen voor de titel. Een ploeg moet gevormd worden met een man en vrouw uit dezelfde club. Indien niet mogelijk, moet in dezelfde provincie gekeken worden. We kwamen de kwalificatieronde door met de hoogste score, en uiteraard wonnen we de finaleronde. Onze Waalse collega’s werden tweede, een Gents team vervolledigde het podium”, vertelt Luc.

olympische discipline

“Luchtpistool Mixed Team is ook een nieuwe discipline op de Olympische Spelen van Parijs. Ik heb al 40 jaar ervaring in de schietsport, waarvan 25 jaar bij de nationale ploeg. Ik heb dus al heel wat watertjes doorzwommen. Ik kreeg de microbe te pakken door mijn vader, die voorzitter was van Sint-Barnabas Zwevegem, een club met momenteel een 400-tal leden. Ondertussen verzamelde ik al een 20-tal Belgische titels en werd tweede op het Wereldkampioenschap dertig jaar geleden met de kruisboog, vergelijkbaar met karabijnschieten. Momenteel ben ik bestuurslid van de Nationale Schietsportkoepel. Lieze begon op haar beurt acht jaar geleden door mijn toedoen. Ze behaalde al drie titels als juniore individueel en nu dus de vierde over alle categorieën heen.”

“Zelf ben ik nu meer recreatief bezig, maar voor dit BK wilde ik me extra focussen en meer gaan trainen. Lieze staat wekelijks een 10-tal uren op de baan. Ze heeft de ambitie om door te groeien. Wie weet zijn de Olympische Spelen van 2032 een haalbaar doel. Maar dan zal ze moeten blijven werken”, besluit Luc Velghe.

