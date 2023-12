Luc en Viviane delen al vijftig jaar lief en leed

Luc Leman en Viviane Staelens ui de Guido Gezellelaan werden naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum op het gemeentehuis ontvangen.

Op 7 december 1973 beloofden Viviane Staelens en Luc Leman samen door het leven te gaan. Inmiddels kan het koppel al terugblikken op vijftig jaar huwelijksleven. Hun liefdesverhaal startte in 1955 en 1953.

Viviane werd geboren op 12 december 1955 in Lendelede. Na de lagere school volgde ze de richting snit en naad. Toen ze 15 jaar oud was startte ze als keukenhulp in het restaurant van het Sint-Jozef Rusthuis in Kortrijk. Later was ze aan de slag binnen de confectiesector, maar catering in al zijn vormen bleek toch meer haar ding te zijn.

Tussen 1980 en 1990 leefde ze zich uit aan de zijde van beenhouwer Luc uit als kok, traiteur en manusje-van-alles.

Mooie wielercarrière

Luc werd op 30 april 1953 in Roeselare geboren. Hij komt uit een gezin met tien kinderen dat aanvankelijk op de hoek van de Rollegemstraat in café De Samenkomst woonde. Luc startte als jonge knaap als beenhouwersgast, maar ondertussen toonde hij zich ook een getalenteerd renner.

Tussen zijn vijftiende en dertigste wist hij een honderdtwintigtal wedstrijden te winnen. Luc schopte het zelfs tot profwielrenner. Zijn erelijst is indrukwekkend. Na zijn koerscarrière werd Luc nog Europees kampioen met zijn gekweekte vogels.

Het gouden echtpaar leerde elkaar kennen op de werkvloer toen beiden in een beenhouwerij in Lendelede werkten. Ze waren nog bitter jong (20 en 18 jaar) toen ze elkaar in het gemeentehuis van Lendelede elkaar hun ja-woord gaven.

Hun gezinsgeluk werd bezegeld met zes kinderen: Annelore, Angelo, Andriano, Alijandro, Andres en Aaron. Inmiddels zijn er ook vijftien kleinkinderen. Helemaal onderaan de stamboom prijken vijf achterkleinkinderen. Een zesde achterkleinkind is inmiddels op komst. (BF)