Luc en Stacey herleven na zware coronatijden voor hun B&B in Portugal

Zwarte sneeuw hebben Luc Van de Velde en zijn vrouw Stacey Robins, die jarenlang in Wijnendale-Torhout hebben gewoond, de voorbije twee jaar in het zonovergoten Portugal gelukkig niet gezien, maar de coronacrisis heeft sowieso een deel van hun spaarcenten doen wegsmelten. Hun succesvolle Bed & Breakfast Casa dos Ninos in de Algarve kreeg maandenlang geen gasten over de vloer. Gelukkig is de hemel intussen al een poosje weer aan het opklaren.

Luc (58) is oorspronkelijk uit Gent afkomstig, Stacey (56) uit de Britse stad Derby. Ze leerden elkaar als croupiers in de casinowereld kennen en trouwden in mei 1992. Ze woonden eerst negen jaar in Koekelare en vestigden zich begin 2004 in Wijnendale, waar ze 14 jaar in de Mosselstraat met succes de B&B Woodside runden aan de rand van het bos d’Aertrycke. Ze hebben een dochter Lara (28), die getrouwd is met Sam Bonny (28), en een zoon Sam (25).

Een zevende kamer bijgebouwd

“We besloten onze droom achterna te gaan en zijn in het najaar van 2018 vanuit Wijnendale naar de Algarve in het zuiden van Portugal verhuisd”, vertelt Luc. “We wilden meer zon en een leven met minder stress. We konden er het prachtige vakantiedomein Casa dos Ninos op de kop tikken, dat te groot geworden was voor de bejaarde eigenaars. We voorzagen het complex van alle moderne snufjes, van wifi tot airconditioning en satelliettelevisie, en konden in het voorjaar van 2019 zes ruime en perfect uitgeruste gastenkamers openen, variërend van twee tot vijf personen.”

“De zaken liepen zo goed, dat we na de zomer van 2019 een zevende kamer lieten bijbouwen, goed voor vier mensen. Dat bracht de maximumcapaciteit op 25 personen. Onze B&B bevindt zich op 7 km van het dorpje São Bartolomeu de Messines en op 12 km van de badplaats Albufeira.”

Overspoeld met regels door de overheid

“Het lastigste was het missen van onze twee volwassen kinderen, want die bleven op het thuisfront. Er vloeiden dikke tranen bij het afscheid. Gelukkig hebben we de moderne communicatiemiddelen en houden zo nauw contact.”

“In Portugal kregen we een minder gejaagd leven cadeau, plus de meeste dagen zon, want de Algarve telt gemiddeld liefst 3.000 zonuren per jaar, zowat het beste klimaat van Europa. Het dagelijkse leven is hier voorts een pak minder duur dan in Vlaanderen. We kunnen ons meer veroorloven.”

Gelukkig lopen de boekingen nu weer vlot binnen, maar zonder onze financiële reserves zouden we het niet gehaald hebben

Maar hoe hard de zon ook haar best bleef doen, in het prille voorjaar van 2020 dreven er ineens donkere wolken boven het zorgeloze bestaan van Luc en Stacey. Corona stak de kop op en de boekingen voor hun B&B vielen stil.

Het virus haalde de zon plots weg

“Het virus haalde de zon plots weg”, zucht Luc. “Figuurlijk uiteraard. Niemand wist hoe de crisis het best aan te pakken en in de paniek die volgde, werden we overspoeld met maatregelen die constant veranderden en in veel gevallen als complete onzin overkwamen naar onze sector toe. Politici en experts spraken elkaar tegen, wat voor wrevel zorgde.”

“De kaarten met de kleurcodes per land zorgden voor een vertekend beeld, want in Portugal werd er bijvoorbeeld veel meer getest dan in Frankrijk, wat natuurlijk tot gevolg had dat er meer infectiegevallen genoteerd werden. Plus: de kleurcodes golden oorspronkelijk voor het hele land en niet voor aparte regio’s. Zo stond de Algarve maanden als rode zone aangegeven, alhoewel er, in tegenstelling tot de hoofdstad Lissabon, relatief weinig besmettingen bij ons opdoken.”

Onrechtvaardig in vergelijking met België

“Tegelijkertijd was het deprimerend om vast te stellen hoe in België de eigen vakantieplaatsen intussen opgehemeld werden en sommige buitenlandse bestemmingen, zoals het zuiden van Portugal, ten onrechte de grond ingeboord. Het kwam onrechtvaardig over toen we zagen hoe mensen opeengepakt in de trein naar de overbevolkte Vlaamse kust spoorden, terwijl er hier ruimte zat was om veilig afstand te houden.”

“Op enkele uitbraken na bleef de situatie bij ons nochtans prima onder controle, temeer omdat Portugal tot de top behoorde inzake vaccinaties. Zowat iedereen volgde zonder gemekker de strenge regels gedisciplineerd op.”

Financiële opdoffer voor het echtpaar

“De hele situatie betekende voor ons uiteraard een zware financiële opdoffer. We kregen geen toeristen meer over de vloer. De gasten die voor hun vakantie in 2020 al een voorschot betaald hadden, hebben we zonder morren een voucher voor hetzelfde bedrag gegeven die tot eind 2022 gebruikt kan worden. Eerlijk is eerlijk.”

“Hoewel we zelf plots in een erg moeilijke periode verkeerden en onze spaarcenten dienden aan te spreken, vonden we het onze plicht om de lokale bevolking bij te staan met hulp- en voedselpakketten. Door de coronacrisis waren namelijk veel gezinnen zonder inkomsten gevallen, want de meesten werken in de toeristische sector en daar vielen de ontslagen niet bij te houden. We wilden absoluut niet dat de getroffen mensen armoede zouden lijden.”

De hemel is gelukkig weer opgeklaard

“Met uitzondering van schaarse perioden waarin reizen opnieuw mocht, hadden we geen bron van inkomsten meer en konden niet op overheidssteun rekenen. Portugal is een van de armere landen van Europa en de staatshulp om het leed wat te verzachten, was hier ver te zoeken. Zonder onze eigen financiële reserves zouden we het niet gehaald hebben.”

“Ook emotioneel was het zwaar. Voorheen reisden we om de zoveel maanden naar onze kinderen en vrienden in België, maar dat kon nu niet. De eerste keer dat we elkaar fysiek weerzagen, was in augustus 2020, toen onze dochter in Torhout trouwde.”

“Gelukkig is de hemel opgeklaard en lopen de boekingen weer binnen. De reserveringen voor 2022 zijn zelfs vroeger dan normaal begonnen. De mensen hunkeren na twee jaar beperkingen naar de Portugese zon. We hebben geprobeerd om zo positief mogelijk te blijven en de moed niet te laten zakken en dat loont nu. We kunnen de mensen weer laten genieten van een heerlijk verblijf in de Algarve. Hopelijk maakt corona ons het leven nooit meer zuur.”

Info:Casa dos Ninos