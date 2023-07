Luc en Stacey baten B&B Woodside uit in Portugal: “Stress? Dat moet hier nog uitgevonden worden”

Luc Van de Velde (59) en zijn uit de Britse stad Derby afkomstige vrouw Stacey Robins (57) hebben 14 jaar met groot succes aan de Mosselstraat in Wijnendale de B&B Woodside gerund. Totdat ze eind 2018 kozen voor de Zuid-Portugese zon en met pak en zak verhuisden naar de mooie Algarve om er hun nieuwe B&B Casa dos Ninos te starten. Ze hebben het daar nu al bijna vijf jaar uitstekend naar hun zin. “Stress? Die moet hier nog uitgevonden worden.”

Luc en Stacey leerden elkaar als croupiers in de casinowereld kennen. Ze trouwden in mei 1992. Ze woonden eerst negen jaar in Koekelare en vestigden zich begin 2004 in Wijnendale, waar ze aan de rand van het bos d’Aertrycke hun B&B Woodside uitbouwden. Ze hebben een dochter Lara (30), die getrouwd is met Sam Bonny, en een zoon Sam (26), met vriendin Laura Notte. “We hebben topnieuws te melden”, glundert Luc. “Lara en haar man Sam verwachten een kindje. In oktober worden we dus voor het eerst nana Stacey en nino Luc. We zijn apetrots op onze kinderen, die in West-Vlaanderen zijn gebleven. Na ons vertrek naar Portugal zijn ze er beiden perfect in geslaagd om op eigen benen te staan.”

Bijna elke dag zon

B&B Woodside in Wijnendale werd overgelaten en is nog altijd een bloeiende zaak. Waarom dan die zekerheid prijsgeven en zich in een nieuw avontuur storten in het verre Portugal? Stacey: “We droomden al een tijdje van een leven met meer zon en minder stress. En dat hebben we in de Algarve gevonden. We konden er het prachtige vakantiedomein Casa dos Ninos op de kop tikken, dat te groot geworden was voor de bejaarde eigenaars. We voorzagen het complex van alle moderne snufjes, van wifi tot airconditioning en satelliettelevisie, en konden in het voorjaar van 2019 het vernieuwde domein openen. We hebben er zeven ruime en perfect uitgeruste gastenkamers van twee tot vijf personen.”

De verblijven bevinden zich omheen het zwembad. © GF

“Het leven is hier écht veel minder gejaagd dan in Vlaanderen”, vult Luc aan. “De mensen hebben in Portugal nog tijd voor elkaar. Plus: het klimaat is schitterend. Bijna elke dag schijnt de zon en dat maakt je vrolijk. Komt daarbij dat het leven hier een pak minder duur is. Je kunt je meer veroorloven. Onze gasten merken dat: ze kunnen met hun centjes meer aanvangen. Zowat iedereen die langskomt, voelt zich onmiddellijk gelukkig en blij. In onze B&B vergeet je de sleur van elke dag.”

Veel West-Vlamingen

In de coronaperiode bleef de zon uiteraard aan de hemel staan, maar er kwamen figuurlijk donkere wolken overdrijven. “We vielen plots maandenlang zonder inkomen”, vertelt Luc. “Dat was even schrikken. Maar gelukkig zijn we de covidperiode zonder grote financiële drama’s doorgekomen. Het jaar na de crisis, 2022 dus, heeft veel gecompenseerd. Dat is een boerenjaar geworden. Velen waren het beu om bijna twee jaar zonder reis thuis te hebben gezeten en de boekingen liepen vlot binnen. Zo konden we het coronaverlies deels recupereren.”

“We zijn een van de weinige Bed & Breakfast-zaken die bij het vastleggen van een reservering geen voorschot vragen. Dat wordt door onze gasten sterk geapprecieerd. Het geeft hen een gerust gevoel om te boeken. Het totaalbedrag kan gewoon ter plaatse betaald worden. Op die manier kunnen de mensen geen geld verliezen en hoeven ze niet bang te zijn om een deel van hun centen kwijt te geraken als ze door onvoorziene omstandigheden hun boeking dienen te annuleren. Zelfs op dat vlak nemen we de stress weg.”

“Hier maken de mensen nog echt tijd voor elkaar”

“Onze publicitaire acties zijn vooral op Vlaanderen gericht en dus zijn de meeste gasten Vlamingen, waaronder een groot deel uit West-Vlaanderen. Logisch, want we hebben in die provincie lang gewoond en er vóór ons vertrek naar de Algarve een brede vrienden- en kennissenkring opgebouwd. Maar daarnaast krijgen we gasten van over de hele wereld over de vloer. Natuurlijk uit Portugal zelf, maar ook onder andere Engelsen, Duitsers, Nederlanders, Spanjaarden, Fransen, Italianen, mensen uit Scandinavië, Amerikanen, Japanners, Australiërs en zelfs Zuid-Koreanen, Brazilianen en Zuid-Afrikanen. Een bont allegaartje, maar de privacy wordt gerespecteerd.”

Impact van kleinkindje

“Stacey en ik naderen stilaan de kaap van de 60 jaar, maar we hebben zeker nog de energie om onze gasten op een hartelijke wijze te ontvangen. We willen iedereen laten meegenieten van het goede leven hier. We willen dat de mensen ons kleine paradijs in de Algarve leren kennen en dat ze hun mogelijke zorgen vergeten tijdens een prachtige vakantie onder de zon en met een mooi zwembad aan hun deur. We hebben nog geen moment spijt van onze beslissing gehad om Wijnendale vaarwel te zeggen en onze B&B Casa dos Ninos te beginnen.”

“We weten momenteel nog niet wanneer we met pensioen zullen gaan en of we op dat moment al dan niet naar België zullen terugkeren. De tijd zal het uitwijzen. Feit is dat Portugal nog altijd een van de veiligste landen ter wereld is, waar de bewoners groot belang hechten aan levenskwaliteit en waar de ratrace minimaal is. De mensen hier zijn heel vriendelijk en behulpzaam, kwaliteiten die we sterk waarderen.”

“Wat we nog niet weten, is hoe groot de impact zal zijn van de geboorte van ons eerste kleinkindje. Het gemis van dat kleine wondertje zou zwaarder kunnen wegen dan we nu denken. Maar anderzijds is het maar twee en een half uur vliegen naar België en zijn er de moderne communicatiemiddelen zoals WhatsApp om contact te houden. We reizen geregeld naar Vlaanderen om de familie te zien. En als de kinderen zelf naar hier komen, kunnen ze van gratis vakantie genieten.”