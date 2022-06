Luc Dewaele neemt na 25 jaar afscheid van sportraad

Luc Dewaele werd in de bloemen gezet voor zijn 25 jaar lidmaatschap bij de Harelbeekse Sportraad. Hij was van 1996 tot 2021 lid, secretaris en voorzitter. Luc is ook de trekker achter het Joggingscriterium en de jaarlijkse Sportshow Harelbeke.

Luc Dewaele was beroepshalve vertegenwoordiger. Al zijn vrije tijd ging op aan het sportgebeuren in Harelbeke. Hij was de trekker van het Joggingscriterium, de jaarlijkse Sportshow, de uitstappen van de Sportraad en hij organiseerde allerlei activiteiten. Luc slaagde erin om in 2014 de Special Olympics naar Harelbeke te halen. Daarnaast was hij ook lid van de West-Vlaamse Sportraad in Brugge, waar hij vier jaar secretaris was. Toen Luc in 1996 bevriend raakte met Mildred Verschelde en haar man José Tytgat, belandde hij al snel in de Sportraad, waar Mildred voorzitter was. In 1997 werd Luc secretaris, in opvolging van Norbert Vanhove. “Norbert schreef de verslagen met de hand, maar ik had al een computer. Die verslagen gaf ik dan door aan sportfunctionaris Frank Malisse. Het was een snelle manier van werken”, aldus Luc. Toen José Tytgat bekende sportvedetten zocht voor de Sportshow trad Luc in actie en haalde presentatoren en vedetten naar Harelbeke. “Ik had goede connecties (lacht). Daarna stelde ik ook het voorprogramma samen.”

14.253 foto’s

Ruim 18 jaar geleden nam Luc als voorzitter ook het Joggingcriterium in handen. “Ik zorgde voor sponsorgelden en maakte door de jaren heen 14.253 foto’s. Ik heb in de 64 West-Vlaamse gemeenten 843 evenementen bezocht die regionale of provinciale steun kregen. Met de hulp van medewerker Feadra Hoste stelde ik elke keer een fotoboek samen van elk Joggingscriterium.” Zijn mooiste herinnering? “De Special Olympics naar Harelbeke halen in 2014, het organiseren van bijeenkomsten met de Sportraad en hun partners en de blijvende vriendschap met Frank, Mildred en José”, vertelt Luc, die in 2019 de voorzittersfakkel doorgaf aan Joost Vinckier. “Nu ga ik de Sportraad verlaten met een geweldig goed gevoel en ik wens de leden van de huidige Sportraad onder de goede leiding van sportfunctionaris Michael Vannieuwenhuyze heel veel succes toe.”