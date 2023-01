Luc Depoorter is de Krak van Zuienkerke: “We schenken de mensen een geluksmomentje”

Luc Depoorter (51) en Vera van Dooren (53) zijn de uitbaters van Alpacahof Hagebos. De alpaca’s brachten niet alleen voor Luc en Vera persoonlijk redding. Met hun alpacawandelingen maken ze ook andere mensen blij.

Reclame maken Luc en Vera niet voor hun alpacawandelingen: dat doen de alpaca’s zélf. “Mond-tot-mondreclame is nog altijd de beste reclame”, zegt Vera. Op hun weide langs de Heerweg grazen momenteel twintig merries, vier hengsten en een rui.

Luc en Vera bouwden in 2022 ook een stal voor de ‘meisjes’. “Een hobbystal voor weidedieren, heet dat officieel. De jongens hebben hun schuilhok achterin hun weide”, klinkt het. En er werden het afgelopen jaar ook twaalf veulentjes geboren: negen hengsten en drie merries. “De veulens zijn merendeels voor de verkoop”, legt Luc uit. “We streven naar handtamme, halstermakke dieren die op een ongedwongen manier met mensen kunnen omgaan. Onze klanten, de toekomstige eigenaars, kunnen er vanaf dat de dieren een maand of vier oud zijn regelmatig mee komen wandelen om ze te leren kennen en er een band mee op te bouwen.”

Zelf kennen Luc en Vera hun alpaca’s door en door. “We zijn er dan ook alle dagen bij hé”, zegt Luc. De dieren hebben allemaal een eigen karaktertje. “Onze Bruno is bijvoorbeeld een heel speels dier, maar Luna is pas echt een zotte doos. Ze maakt al eens een sprongetje van contentement”, glimlacht Vera. “Vóór elke wandeling gaan we daarom gericht op zoek naar de juiste match voor elk dier.”

Geen verplaatsing

Het welzijn van de dieren indachtig, nemen Luc en Vera maximum vier keer per week groepen mee om met de dieren te wandelen. “We willen er geen corvee van maken”, zegt Luc. “Het is voor ons vooral belangrijk dat de dieren het zélf graag blijven doen. Om diezelfde reden gaan we ook nooit met onze alpaca’s op verplaatsing. We willen ze niet uit hun comfortzone halen.”

WIE IS LUC DEPOORTER? Privé Luc Depoorter werd in Oostende geboren op 17 juli 1971. Hij woonde een tijdje in Nieuwmunster en Klemskerke en sinds april 2014 in Meetkerke. Sedert 2013 is hij gehuwd met Vera van Dooren (53). Loopbaan Luc volgde graduaat elektromechanica aan het HTI in Oostende. Hij was twee jaar operator bij Morubel en vanaf 1995 ploegbaas bij Verhelst. Sinds 2012 werkonbekwaam na arbeidsongeval. Vrije tijd “Catamaranzeilen. Al vind ik daar, sinds we alle dagen met onze alpaca’s bezig zijn, nog maar weinig de tijd voor. In 2022 ben ik welgeteld vier keer gaan zeilen. Vera en ik gaan ook nooit meer op reis. De dieren zijn onze voornaamste hobby – we zijn er gek op.”

Het alpacaverhaal van Luc en Vera begon in 2018, nadat een marter in een tijdspanne van een maand 26 kippen oppeuzelde op hun erf. “Toen we erachter kwamen dat alpaca’s hun leefgebied beschermen, hebben we er ons een paar aangeschaft. De beste beslissing die we ooit namen”, klinkt het. De alpaca’s brachten voor Luc en Vera ook persoonlijk redding. Luc kon na zijn arbeidsongeval in 2012 niet langer werken, Vera werd in diezelfde periode geveld door fibromyalgie, artrose en CVS. “Onze alpaca’s hielpen ons het leven weer wat positiever in te zien”, aldus Vera.

Alle generaties

Nu maken Luc en Vera met hun alpaca’s ook andere mensen blij. “Mensen keren vaak nog een tweede en een derde keer terug omdat ze ’t zo leuk vinden. “We hebben hier soms kindjes van een jaar of vijf, maar ook tachtigplussers. Allemaal vinden ze het geweldig.” Dat maakt het volgens Luc en Vera een ideale familie-uitstap. “We geven de mensen een geluksmomentje, over de generaties heen. Daarnaast doen we ook vaak teambuildings. Tijdens de wandeling zet je al je gedachten even aan de kant. Achteraf krijgen de mensen als herinnering nog een leuke fotoreportage toegestuurd.”