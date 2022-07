Luc Benthein is de trouwe materiaalman van de Kustboys: “Al ruim 41 jaar mijn hart verpand aan KV Oostende”

Na een lange loopbaan bij het gemeentebestuur van Bredene geniet Luc Benthein sinds kort van zijn pensioen. Wie ooit materiaal zoals tafels of stoelen ontleende bij de Technische Dienst moest daarvoor bij Luc langs. Maar Luc is misschien nog het meest bekend door zijn onverbrekelijke band met KV Oostende. Buiten de werkuren besteedt hij al 29 jaar lang elke seconde vrije tijd aan de Oostendse eersteklasser. “Een hobby waarin ik nu uiteraard nog meer tijd zal kunnen investeren.”

Luc Benthein (61) zal zich zijn pensioenviering nog lang heugen. Samen met onder meer burgemeester Steve Vandenberghe kwam twee weken geleden ook een delegatie van KV Oostende, onder aanvoering van coach Yves Vanderhaeghe, naar de technische dienst afgezakt om hem te feliciteren.

Bij KVO hadden ze bovendien een filmpje in elkaar geknutseld waarin heel wat huidige en voormalige spelers en trainers hun materiaalman, bekend om zijn opzwepende ‘ziggezagge’-kreet na een overwinning, geluk wensten.

Lucs band met roodgeelgroen is dan ook onverbrekelijk. “Ik ben van oorsprong een ASO-man”, bekent de intussen oud-gemeentelijke ambtenaar. “Toen ASO in 1981 met KVGO fuseerde, heb ik mijn hart verpand aan de nieuwe fusieploeg. Ik maakte alle verplaatsingen mee en was ook lid van supportersclub De Kustboys.

Jeugdafgevaardigde

Het was tijdens een supportersavond van die Kustboys dat toenmalig jeugdsecretaris Herman Crabeels me vroeg of ik zin had om jeugdafgevaardigde te worden”, herinnert Luc zich. “Het moet 1993 geweest zijn, kort na de fusie. KVO had toen heel veel jeugdploegen, die overkwamen van de twee moederploegen.”

Zijn eerste ploeg werd de gewestelijke kadetten. “Later heb ik nog 12 jaar lang de preminiemen begeleid. In 2005 kwam wijlen Robert Mombert dan met de vraag af of ik hem wilde opvolgen als materiaalmeester van de eerste ploeg. Robert is nauwelijks vier jaar later overleden.”

“Mijn luidkeelse ‘ziggezagge’ in de kleedkamer is zowat een heilige traditie geworden”

Na zeventien jaar op de bank bij de eerste ploeg is Luc uitgegroeid tot een bekend gezicht in Oostende en omstreken. En dat zorgde op de gemeentelijke technische dienst vaak tot plaagstoten tussen de collega’s. “Er zitten op de technische dienst nogal wat Club-supporters en zelfs een verwaaide Anderlechtfan. Het zal niet verbazen dat we elkaar wat graag op stang joegen.”

Het is tijdens Lucs gelegenheidsbezoekje aan zijn oud-werkgever naar aanleiding van dit interview niet anders. “Dat hoort er allemaal bij, hé. We delen allemaal eenzelfde passie en clubliefde. Alleen supporteren sommigen duidelijk voor de verkeerde ploeg”, grapt Luc, die enkele oud-collega’s vreemd doet opkijken wanneer hij zich aanmeldt aan de receptie. “Misschien solliciteer ik wel voor een vakantiejob bij het Milieuteam”, grapt Luc.

Of daar nog veel tijd voor rest, is nog maar de vraag want de KVO-materiaalman beleeft momenteel drukke dagen. “De nieuwe uitrusting is binnen en dat betekent dat ik met collega’s Johan Hoste en Mario Bonjé de voorbije dagen pakketjes mocht maken met de nieuwe kledij voor spelers en staf,…”

Veel meer materiaal

De werking is ook bij KVO de voorbije jaren veel professioneler geworden, moest Luc vaststellen. “Het materiaal, de medische begeleiding,waar is de tijd van de spons en de waterzak? Het betekent dat we vandaag bij een verplaatsing een hele bestelwagen materiaal meezeulen. Het lijkt vaak wel een kleine volksverhuizing. Als ik zie waar we met KVO vandaan komen…dat is indrukwekkend. Het lijkt nog niet zo lang geleden dat we hier op een herfstige vrijdagavond in tweede klasse voor 1.000 man stonden te spelen. Troosteloze matchen waren het in vergelijking met nu.”

Luc heeft in zeventien jaar bij de eerste ploeg ook heel wat spelers zien passeren. “Teveel stilaan om te onthouden. Zeggen dat ik nog contact hou met oud-spelers zou de waarheid onrecht aandoen zijn. De tijd dat spelers zoals Willy Desmit, die ook in Bredene woont, hier een hele carrière uitbouwden, is lang voorbij.”

Een goed contact heeft hij dan weer wel met collega-materiaalmeesters. “Pascal Plovie van Club Brugge is daar een van. De ontvangst op Club is ook altijd goed. Maar het meest gemoedelijk worden we toch altijd ontvangen bij de kleinere clubs. Sint-Truiden is daar het mooiste voorbeeld van.”

Dat Luc de voorbije jaren uitgegroeid is tot een mascotte van de eerste ploeg dankt hij naar eigen zeggen aan oud-trainer Fred Vanderbiest. “Hij zette me ooit aan om na de match in de middencirkel de spelers te bedanken met een luidkeelse ‘ziggezagge’.

Toen coach Vanderhaeghe hem opvolgde, verdween die traditie wat naar de achtergrond. Maar toen we later thuis wonnen tegen Brugge vroeg toenmalig kapitein Siani me of ik de ‘ziggezagge’ niet wilde inzetten in de kleedkamer. Sindsdien is het zowat een heilige traditie geworden.”

Hopen op rustig seizoen

Blijft de vraag van 1 miljoen of KVO zich volgend seizoen, met drie dalers, in eerste zal kunnen handhaven. “Laat ons vooral hopen op een rustig seizoen en niet een waarin we, zoals in de voorbije competitie, tot de laatste match moeten knokken voor het behoud.”

(MM)