Luc (74) is de Krak van Poperinge: “Mijn grootste drijfveer? Samenwerken met anderen”

Luc Bourrée (74) is al bijna 50 jaar een vaste waarde binnen het damesvolleybal in de Hoppestad. Die jarenlange inzet wordt nu bekroond met het binnenhalen van de titel ‘Krak van Poperinge’. Luc is ook al bijna 40 jaar actief in de Poperingse Sportraad, waarvan 35 jaar als secretaris.

Voor Luc Bourrée begon zijn carrière in het damesvolleybal als trainer van de Roevo-dames in Roesbrugge. “Dat nieuws stond al gedrukt in het weekblad nog voor ik het zelf echt wist”, lacht Luc. “Daarna volgde een afgesproken fusie met de Poperingse volleydames van Povoda. Na Roepovoc volgden Beaphar Poperinge, tot nu Soncotra Volley Poperinge. Zoals je merkt, genaamd naar de hoofdsponsor van het moment. Bij de prille start was er één ploeg in de laagste provinciale reeks. Nu zijn er drie seniorploegen (Nat.3 , promo 2 en promo 4) en 15 jeugdploegen waarvan er 13 in officiële competities spelen. De twee ploegjes die nog niet in competitie spelen, krijgen een volwaardige (volley)balopleiding vanaf hun zes jaar. Na mijn actieve trainersloopbaan werd door het toenmalige bestuur gevraagd om het secretariaat te verzorgen”, legt Luc uit. “Doordat ik onze club bij de Poperingse sportraad vertegenwoordigde, werd ook daar gevraagd om er secretaris te worden. Tot nu dus nog altijd.”

Thuismatchen

“Mijn taak binnen de club is eigenlijk heel uitgebreid. Naast het ‘gewone’ secretariaatswerk werd door de jaren heen ook een faire relatie uitgebouwd met heel wat collega’s bij de vele volleybalclubs uit alle reeksen en de facto ook met de provinciale en Vlaamse volleybalbonden. Uiteraard komt daar ook de opbouw van een uitgebreid trainersbestand uit voort. Ik probeer ook regelmatig (jeugd)trainingen te volgen, net zoals de meeste thuismatchen”, vertelt Luc. “Het uitgebreide takenpakket zie ik meestal als ‘aangenaam werk’ . Maar ook en vooral de samenwerking met de vele bestuursleden en vrijwilligers is mijn grootste drijfveer om het werk op een aanvaardbaar niveau te houden. Vooral de eigen jeugdwerking wordt – mede door het oprichten van een jeugdcomité en een sportieve cel – hoog in het vaandel gedragen. We moeten als club immers zoveel mogelijk voor opvolging ‘uit eigen kweek’ zorgen. Bekwame, gekwalificeerde trainers zijn in dat opzicht dan ook een noodzakelijke voorwaarde binnen Soncotra Volleybal Poperinge”, aldus Luc. “Mijn echtgenote Christiane staat meestal niet in the picture, maar verzet absoluut heel wat werk achter de schermen. Bij de extra-sportieve activiteiten van de club stond en staat zij steeds paraat om heel wat werkjes op te knappen.”

Opvolgers

“De titel van Krak van Poperinge betekent een ruime waardering voor het gepresteerde werk van de voorbije decennia. Heel veel mensen kennen mij door de vele jaren op talloze velden van diverse sporten in de hele provincie. Ik blijf er echter bij dat deze waardering ook de vele vroegere en huidige clubmedewerkers toekomt”, aldus Luc. “In de toekomst blijf ik verder meewerken om de club op niveau te houden, zolang alles fysiek en mentaal haalbaar blijft. Mijn voornaamste bezorgdheid en bezigheid zullen uitgaan naar het bijstaan van de aankomende opvolgers binnen Soncotra Volley Poperinge.”

Hoe heb je de Krakverkiezing beleefd? “Spannend gewoon. Eerst en vooral de vele ‘likes and hearts’ op diverse social media… Daarna kwamen de vragen zoals: En, weet je nog niets?.” Waarom is je inzetten voor een vereniging belangrijk voor jou? “In het algemeen heb ik veel waardering en respect voor iedereen die zich vrijwillig inzet voor om het even welke vereniging. Een aantal personen blijft nog steeds langs de kant staan toekijken, maar daar stonden en staan steeds de ‘beste stuurlui’ om kritiek te spuien. Daar pas ik dus absoluut voor. Door de jaren heen groeide die verbondenheid met het damesvolleybal alleen nog maar.” Wat brengt 2025 voor damesvolleybal Poperinge? “Na de eerder onverwachte promotie in 2024 van onze twee hoogst spelende ploegen wordt het in de terugronde nog hard knokken om ons in die hogere reeksen te handhaven. Wij zetten zeker ook verder in op onze gedegen jeugdopleiding, want nu al zijn de eerste resultaten zichtbaar bij enkele ploegjes. Voor de eerste keer in het bestaan van de club spelen straks drie jeugdploegen in de kwartfinales van de provinciale bekercompetitie.”

Privé: Luc Bourrée is gehuwd met Christiane Lozie (72) en is de papa van Ellen. Zij baat in Ieper Coiffure Finesse uit. Loopbaan: Na zijn middelbare opleiding Latijn-Grieks in het St.-Stanislascollege Poperinge werkte Luc eerst bij aardappelhandel Lamaire in Vleteren. Daarna liep hij een jaar legerdienst. Luc was daarna nog actief bij Bank van Roeselare, ASLK (later Fortis en BNP Paribas). Vrije tijd: Luc was actief binnen het volleybal en het voetbal. Hij heeft interesse in lezen, tv-kijken en volgt tal van sporten. Nu heeft hij geen andere hobby’s meer naast volleybal.