Luc (73) miste nog geen enkele Deerlijkse kerstcorrida en is klaar voor 40ste deelname: “Dat is weer genieten”

Deerlijk beleeft op zaterdag 16 en zondag 17 december zijn sportieve hoogdagen van het jaar met de kerstcorrida. De massaloop voor het goede doel staat voor de 40ste keer op het programma en is een tweedaagse. De organisatoren rekenen stilletjes op een nieuw deelnemersrecord. Sint-Lodewijknaar Luc Kemseke neemt voor de 40ste keer deel. Hij miste nog geen enkele editie.

Luc Kemseke (73) is een bekende figuur in Deerlijk. Als maatschappelijk werker stond hij jarenlang aan het hoofd van de sociale dienst van het OCMW in Deerlijk. Ook in het verenigingsleven liet en laat hij zich niet onbetuigd. Hij is al jaren een van de steunpilaren in het wijkcomité van de Trompewijk, het gehucht in Sint-Lodewijk op de grens met Zwevegem, Heestert en Otegem. Lopen is altijd een van zijn grote hobby’s geweest en dat is het eigenlijk nog altijd.

“Mogen en kunnen lopen in eigen gemeente geeft een fantastisch gevoel”

“Het is allemaal begonnen bij de Paters Oblaten in Waregem, een school waar sport hoog in het vaandel werd gevoerd,” start Luc Kemseke zijn verhaal. “Het was de sportieve pater Dries Seghers die ons met het loop- en atletiekvirus besmette. Ik voetbalde ook bij de schoolploeg en nam deel aan veldlopen en zeker aan de Jongerencross in Waregem. Ik was een goede middelmaat, zeker geen uitblinker.”

Grijsloke

“Daarna bleef het vele jaren stil op loopvlak. Toen ik 32 jaar was, mijn vrouw, drie kinderen en ettelijke kilo’s rijker, kreeg de loopmicrobe mij opnieuw te pakken. Lopen is en blijft heel ontspannend. Bewegingsarmoede heeft nadelige gevolgen en verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Lopen maakt je fitter, energieker, sterker. Het vertraagt het verouderingsproces en is een probaat middel om je te ontspannen.”

“Ik leerde loopvrienden kennen die aan Dwars door Grijsloke deelnamen en dat wilde ik ook eens proberen… De eerste kennismaking met het afstandslopen, in augustus 1984 in Grijsloke, zal me altijd bijblijven. Ik had me prima voorbereid voor de 21 kilometer. Het was heel warm, het parcours is geen niemendalletje en tijdens de wedstrijd dronk ik onvoldoende. Na een uur viel ik en werd ik met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis van Waregem afgevoerd. Veel gevolgen had dat dipje niet, want nauwelijks vier maanden later liep ik in Deerlijk mijn eerste kerstcorrida… Ook mijn vader Remi was toen deelnemer.”

“De trainingsactiviteit werd opgevoerd en in september 1989 heb ik in Beernem mijn eerste marathon gelopen. Er staan er 34 op de teller. In 1992 bracht ik de 42,195 kilometer in New York tot een goed einde. Een sponsorloop die 3.000 euro opleverde voor Artsen Zonder Grenzen. De mooiste is de marathon van Antwerpen die ik samen met mijn tweelingzonen Sander en Thomas liep. Dat zijn onvergetelijke momenten.”

Allez, Luc

Luc bindt nu nog geregeld de loopschoenen aan. In het provinciaal domein De Gavers is hij vaak terug te vinden. Zondag gaat hij van start in de 40ste uitgave van de kerstcorrida in Deerlijk. “Ik heb nog geen enkele editie gemist”, gaat Luc voort. “Ik opteerde tot een achttal jaar geleden altijd voor de 15 kilometer. Maar de leeftijd begint wat door te wegen en nu hou ik het steevast bij 5 kilometer.”

“De kerstcorrida is een must voor elke Deerlijkse loper of jogger. Het is de sportieve hoogdag van het jaar. Mogen en kunnen lopen in eigen gemeente, dat alleen al geeft een fantastisch gevoel. Je loopt nooit alleen en de vele supporters langs het parcours sparen hun aanmoedigingen niet. Als ik iedereen moet trakteren die mij zondag ‘Allez, Luc’ toeroept, wordt het een heel dure aangelegenheid… De sociale dimensie is in deze wedstrijd ook nadrukkelijk aanwezig. Er wordt gelopen voor het goede doel, want de opbrengst is ten voordele van de gemeentescholen voor buitengewoon onderwijs De Kim en De Sam. Het wordt zondag weer genieten.”

Jubileumeditie

De 40ste editie wordt een speciaaltje. Het wordt een tweedaagse. Op zaterdag 16 december kan er gewandeld worden. Er zijn drie lussen met start en aankomst in Uzien: 4, 5 en 6 kilometer die elk een verschillende kant van Deerlijk aandoen en die je vrij kan combineren. Er is allerlei animatie: kerstmarkt, kinderdisco, optreden van Tess, Request en dj BOB.

Op zondag 17 december staat de echte kerstcorrida op het programma. Er wordt gestart met de jeugdreeksen en in de namiddag volgen de Happy Together Run en de massalopen over 5, 15 en 10 kilometer.