Luc (60) is de Krak van Zonnebeke: “Ook voor loopclub ZoLo is dit een overwinning”

Luc Titeca is de nieuwe Krak van Zonnebeke. Hij is de opvolger van Mieke Vandendriessche uit Passendale, die vorig jaar won. “Ik zie mijn verkiezing ook als een zege voor de loopsport.”

Luc Titeca Privé Luc werd geboren in Moorslede op 18 september 1964 en is getrouwd met Nancy Braem. Ze hebben twee kinderen: Kimberley (35) en Kenneth (33). Ondertussen zijn er ook drie kleinkinderen: Maxine (10), Cilou (5) en Clement (2). Het gezin woont in de Beselarestraat in Zonnebeke. Loopbaan Na zijn lagere schooltijd aan de plaatselijke gemeenteschool studeerde Luc aan het VTI in Ieper. Daarna ging hij aan de slag bij Ysco in Langemark, waar hij nu nog altijd werkt bij de technische dienst. Vrije tijd Luc is voorzitter en medestichter van ZoLo en voorzitter van de Poppies’ Run. Zijn passie is lopen en hij loopt tot 40 kilometer per week.

“Het was een intense periode die ik met veel spanning heb beleefd”, blikt Luc Titeca terug op de verkiezing van de Krak van Zonnebeke. “Ik heb er echt mijn schouders ondergezet en mijn vrienden en brede kennissenkring aangesproken. Ook op sociale media heb ik ingezet en dat lijkt gelukt te zijn. Ik was al blij dat ook mensen van buiten de gemeente hun stem konden uitbrengen. Zo kon ik al mijn loopvrienden aanspreken. Zo voelde je ook aan dat de verkiezing van Krak leeft onder de mensen. Ik hoopte te kunnen winnen, maar tussen hoop en realiteit gaapt soms een grote kloof. Natuurlijk ben ik trots, want we waren met een sterke groep kandidaten en nu staat mijn naam ook tussen al die personen die in het verleden al Krak waren. Dat voelt heel goed aan. Ik wil alle mensen bedanken die hun stem hebben uitgebracht voor de Krakverkiezing, niet alleen op mij, maar ook op de andere kandidaten.”

Luc vindt zijn verkiezing ook een beetje een overwinning voor de atletieksport die hem zo nauw aan het hart ligt. Sport is altijd belangrijk geweest voor hem. Toen hij jonger was, deed hij aan judo en voetbal. Op latere leeftijd kwam daar de fiets bij en werd hij actief lid van de Zonnebeekse wielertoeristen. Toen zijn zoon begon te voetballen, kwam de focus weer op het voetbal te liggen. Luc was zo een tijdje jeugdcoördinator van SC Zonnebeke. Voor zijn sportieve inzet ontving hij van de gemeentelijke sportraad de trofee voor sportverdienste.

Atletiek

Na het voetbal begon Luc te lopen en werd dat zijn nieuwe passie. Dat bracht heel wat verandering in zijn leven. “In 2016 organiseerden we met enkele vrienden de Poppies’ Run, die een enorm succes kende. We schrokken van het aantal deelnemers. Daar kwam tot uiting dat er nood was aan een loopclub in Zonnebeke. Vanuit de sportdienst werden we gevraagd Start to Run te organiseren”, gaat Luc voort. “Zo werd in februari 2017 op vraag van deze Start to Runners loopclub ZoLo, wat staat voor Zonnebeekse Loopvrienden, opgericht. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een vaste waarde in de streek met een ledenaantal van 120 lopers. En ook onze jaarlijkse Poppies’ Run blijft aan interesse winnen. De kracht van onze vereniging is om deze sportmogelijkheden laagdrempelig aan te bieden en het mogelijk te maken om vanaf 14 jaar de loopsport recreatief te beoefenen. We lopen samen op dinsdag, donderdag en zondag, maar ook het samen deelnemen aan wedstrijden en activiteiten geeft de vereniging een sterk sociaal karakter. Dit wordt versterkt doordat de club ook wordt gedragen door vrijwilligers.”

Luc is heel trots op de club. “Als je er van bij de start bij betrokken bent, beschouw je het een beetje als je kind. Voor mij is het lopen een echte passie of drug geworden. Zolang ik kan zal ik blijven lopen. Ik hoop dat mijn overwinning als Krak ertoe bijdraagt om onze loopclub ZoLo in de kijker te plaatsen. Hopelijk vinden door mijn overwinning als Krak, een titel die ik opdraag aan alle atleten, nog meer mensen de weg naar de loopsport.”