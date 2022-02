Louka en Mathias missen hun verdwenen hond enorm: “Wie weet waar Rocco is?”

Op 15 november verdween op de hoeve van Mathias Geerardyn en Louka Sticker langs de Westhoek hun jonge hondje Rocco. Liep hij weg en verongelukte hij of werd hij gestolen? Bijna 3 maanden na datum weten Mathias en Louka nog steeds niet waar hun hondje is en wat er met hem gebeurd is. “Dit heeft ons veel verdriet gedaan. Hij was onmiddellijk een deel van ons gezin”, zegt Louka. “Ergens blijf je hopen op een mirakel”.

Louka (24) is de dochter van Hans Sticker en Annique Vandenbroucke. Zij en haar man Mathias (24) namen op 1 januari 2021 de ouderlijke hoeve over. Louka werkt als architect-assistent, haar man is geen boerenzoon, maar als landbouwingenieur is hij goed gewapend om aan de boerenstiel te beginnen.

Veel aandacht

“Onze vijfjarige Border Collie Mila was er al toen Mathias en ik de hoeve overnamen”, vertelt Louka. “Mila is heel speels en lief, maar ze vraagt veel aandacht. In de zetel kruipt ze niet tegen ons, maar op ons. Ze is dus erg aanhankelijk en knuffelt graag. We beslisten om haar een speelkameraadje te kopen en in september is Rocco erbij gekomen, een Border Collie van 8 weken.”

Dan nog liever slecht nieuws dan niet te weten wat er met hem gebeurd is

“ Het was natuurlijk wennen aan zo’n kleine speelse puppy voor Mila, maar plots zag ik hen voor het eerst samen spelen. Dat was een mooi moment! Uiteindelijk waren ze snel onafscheidelijk. Was de ene buiten, dan de andere ook en omgekeerd.”

“Wij wonen op een boerderij op ruim tweehonderd meter van de grote baan. Honden hebben hier dus beweegruimte à volonté. Die bewuste maandag 15 november was ik gaan werken, Mathias werkt uiteraard thuis. Het is sedert die middag dat Rocco verdwenen is.”

Doorzocht

“De hondjes waren die dag uitzonderlijk buiten gebleven toen ik ‘s middags naar binnen ging om te eten”, vertelt Mathias. “Omdat we afgelegen wonen van de grote baan is dat geen probleem. Toen ik na twee uur weer naar buiten ging, zat Mila mij buiten op te wachten, maar Rocco was er niet bij. Ik heb alle stallen doorzocht en ben de hele buurt gaan afrijden. Vruchteloos. Onze beide honden zijn nochtans gechipt en dragen een halsbandje met hun naam en ons telefoonnummer. We plakten flyers op openbare plaatsen en deelden ze huis aan huis rond in de hele buurt. Op Facebook werd de verdwijning massaal gedeeld. Maar bijna drie maanden later is Rocco nog altijd niet terug en weten we niet wat er met hem gebeurd is.”

“Hij was amper twee maanden bij ons, maar vanaf dag één zie je dat beestje graag.”

“De onzekerheid is het zwaarst: dan nog liever slecht nieuws dan niet weten wat er gebeurd is. Daarom onze boodschap: andermans huisdier ontvreemden doe je gewoonweg niet! Het veroorzaakt veel verdriet en gemis bij de betrokken eigenaars. Rocco heeft nogal een opvallende vacht: hij is wit en lichtbruin van kleur. Mocht iemand weten waar hij is, dan willen wij dat uiteraard heel graag vernemen.”

Misschien ooit

Of ze nog een nieuw hondje in huis zouden nemen, vragen we aan Mathias en Louka. “Misschien ooit, maar nu is het nog te vroeg. We rouwen nog om Rocco. En voorlopig geven we dus opnieuw al onze liefde aan Mila en onze katjes.” (Anne Bovyn)

Wie weet waar Rocco is, kan dat altijd laten weten via mail: louka.sticker@gmail.com