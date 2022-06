Louise wil verhuizen naar de VS: “Mijn vriend wacht al vier jaar”

Louise Sans (27) mocht onlangs aan de slag als jurylid voor de American Business Awards. Een hele eer, maar het is ook een ervaring die haar een stap dichter moet brengen bij haar droom: naar daar verhuizen en aan de slag gaan. “Ik voel er energie die ik thuis nog nooit heb gevoeld”, vertelt ze.

Louise Sans (27) is momenteel aan de slag bij Deloitte als Senior Auditor bij het departement Audit & Assurance. “Ik begon mijn eerste drie jaar in externe audit en ben dan overgeschakeld naar Assurance. Daar willen we allerhande projecten brengen naar onze klanten die toegevoegde waarde bieden binnen hun bedrijfsprocessen en een ondersteunende rol spelen los van de externe audit. Erg leuk, aangezien het mij meer het gevoel geeft dat ik iets nieuws kan brengen naar de klanten toe. Ik kan er mijn eigen kennis en ervaring op een creatieve manier gebruiken”, aldus Louise.

“Een bedrijf kan vaak uitgroeien tot een complex systeem en ik merk soms dat men van binnenin geen duidelijk overzicht meer heeft en dit kan voor inefficiënties zorgen. Dan is het belangrijk dat iemand van buitenaf met oplossingen kan komen.” Daarbij is ze al een jaar aan de slag bij Johnson & Johnson. “We bestuderen er bedrijfsprocessen vanuit een financieel standpunt en analyseren de effectiviteit en efficiëntie.”

Prestigieuze prijs

Daarnaast was ze onlangs aan de slag als jurylid bij de American Business Awards, een prestigieuze prijs. “Bedrijven die vernieuwend en vooruitstrevend te werk gaan, kunnen zich kandidaat stellen”, verduidelijkt Louise. “Ik jureerde in de categorie Management Achievement. Als jurylid kijk je wat goed is en wat beter kan. Het geeft me inspiratie, energie en met de bedrijfservaring die ik al heb opgedaan, kan ik herkennen hoe belangrijk bepaalde veranderingen zijn. Hoe ga je bijvoorbeeld om met klimaat, met diversiteit binnen het bedrijf, hoe creëer je een betere werkomgeving voor het personeel, enzovoort. Het geeft me voldoening dat ik op deze manier bedrijven vooruit kan helpen.”

Tijdens een stage in de filmindustrie ben ik mijn hart verloren in Amerika

“Ik was aan het uitzoeken hoe ik mij op professioneel vlak kan verbeteren, daarbij kwam ik op deze kans uit. Zelf had ik er nog nooit van gehoord, maar het leek me wel interessant. Zeker omdat ik me wil toespitsen op de Amerikaanse markt. Niet iedereen kan zomaar jureren natuurlijk, ze kijken naar je professionele ervaring en studies.”

Louise droomt ervan om ooit in Amerika aan de slag te gaan, hoe sneller hoe beter. “Maar het is een erg moeilijk en tijdrovend proces waar ik al vier jaar mee bezig ben. Ik hoopte na twee jaar te kunnen verhuizen en in Amerika aan de slag te gaan, maar het liep niet zo vlot als gedacht. Ondertussen leer ik wel veel bij en weet ik dat het, los van de nodige professionele ervaring, vooral gaat om connecties opbouwen en personen achter je krijgen die je actief helpen. Ik ben recent in contact gekomen met zo iemand, hopelijk een nieuwe stap in de goede richting.”

Dat ze naar Amerika wil verhuizen heeft te maken met de pracht van het land, maar ook met haar vriend die ze er ruim vier jaar geleden leerde kennen. “Toen ik net afgestudeerd was, heb ik een stage gedaan in de filmindustrie in Miami en er zo mijn hart verloren. Ondertussen zijn we vier jaar verder en ondanks de afstand en de helse coronaperiode, waarbij we elkaar een hele tijd niet gezien hebben, zijn we nog altijd even sterk samen. We hopen ons leven samen zo snel mogelijk te kunnen starten.”

“Waarom het er, los van mijn vriend, zo plezant is? Ik heb er enorm leuke mensen ontmoet en Miami heeft een erg leuke sfeer en een wat tropisch gevoel, ik ben daar opengebloeid toen ik er verbleef. Ik kreeg er energie van die ik hier thuis nooit heb gevoeld.”

Tweestrijd

Toch zal ze ook België missen. “Ik hoopte altijd dat er op één of andere manier een oplossing zou komen zodat ik op regelmatige basis terug naar huis kan zonder daar al mijn vakantie voor op te gebruiken, aangezien mijn familie en vrienden me nauw aan het hart liggen. Ik geloof wel dat het op afstand werken daar dit mogelijk moet maken. Het zal altijd een tweestrijd zijn, waar ik ook ben. Ik zal altijd iemand moeten missen. Uiteindelijk leef je maar één keer en je moet doen waar je je goed bij voelt. Ik geloof er dan ook in dat alles op zijn plaats zal vallen en ik mijn thuis niet volledig zal moeten achterlaten.” (TD)