Louise Vandevoorde is de nieuwe burgemeester van Brielen

Tijdens de kermis kon iedereen zijn stem uitbrengen tijdens de verkiezing van de nieuwe Brielense burgemeester voor de periode 2023 – 2028. Louise Vandevoorde haalde het van haar medekandidate Anouchka Cocle.

Louise (31) is getrouwd met Ward Lacante (36) en mama van twee dochters: Esmée (9) en Elli (5).

“We wonen nu al tien jaar in Brielen. Ik ben wel afkomstig van Poperinge, maar ‘k heb Brielen in ‘mien herte’. Elk stukje Brielen is mooi”, vertelt Louise die als systeembeheerder bij Melexis werkt.

“Ik ben voorzitter geweest van het oudercomité van ons plaatselijk schooltje ’t Klavier en heb er veel Brielenaars leren kennen. Ik heb ook nogal wat banden met de plaatselijke voetbalclub. Mijn man en mijn dochter voetballen bij Brielen en ik ben uiteraard supporter. Onder ons gezegd, is de derde time dikwijls de belangrijkste. Als ze hulp nodig hebben in de kantine mogen ze het mij altijd vragen. In oc Brielen heb ik al veel feestjes beleefd en heb al veel verenigingen geholpen, vaak achter de schermen, maar ook wel ervoor.”

“Sinds een aantal jaar ben ik ook lid van het kermiscomité. Wie in Brielen woont, wil hier niet meer weg. Tien jaar in Brielen wonen en verkozen worden tot burgemeester is het mooiste wat ik mij kan indenken”, besluit Louise die Wietse Menu opvolgt als burgemeester.