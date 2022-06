Louise Declercq leert Natuurlijk Paardrijden

Temidden de Moorseelse velden ligt een kleine oase. Een barak met ruimte voor drie paarden en wat extra bergruimte, meer is er niet. Een beetje verderop staan drie paarden samen in de weide. Een piste met zand gevuld toont menselijke inspanningen.

Louise Declercq is al jaren met paarden aan de slag. “Hier wil ik, samen met Emma, kleinschalig werken met paarden en zo natuurlijk mogelijk. Deze drie paarden kennen elkaar. We laten ze in kudde, buiten, met de juiste voeding en benadering. Wat dat betekent? In alle contacten met de paarden blijven we respectvol. We gaan niet uit van controle of dwang, maar houden rekening met hun lichaamstaal. Zo gaan we van grondwerk tot rijden, maar zonder bit. We willen eenzelfde doel bereiken als andere opleidingen, maar op een heel andere manier.”

De weide werd ook ingewijd. Een barbecue, verse groenten en een glaasje erbij. Voor de familie en dichte vrienden. Is er nog plaats voor meer paarden? “Voorlopig houden we deze paarden hier bij elkaar. Maar ik wil mensen leren paardrijden, leren omgaan met paarden. Dat kan hier, maar als iemand vast zit met zijn paard, of wil omschakelen van systeem, dan ga ik aan huis. Ik geef zowel advies als coaching, van oefeningen aanleren tot rijlessen geven.”

De natuurlijke benadering trekken de dames ook door in het gebruik van materialen tot het zelf bemesten.

Meer informatie vind je op Instagram: declercqlouise.