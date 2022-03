Louisa Declercq test masterproef uit op voorjaarsconcert Houtlands Harmonieorkest

De uit Torhout afkomstige, getalenteerde saxofoniste Louisa Declercq (23) studeert dit jaar af aan het Conservatorium van Gent. Als try-out voor haar masterproef treedt ze op zondag 20 maart als soliste op tijdens het voorjaarsconcert van ‘haar’ Houtlands Harmonieorkest. Dat optreden heeft onder de leiding van dirigent Nico Logghe plaats vanaf 18 uur in de grote zaal van het Dienstenhuis Groenhove in Torhout.

“Mijn masterproef speel ik dan in juni in de concertzaal Miry van het Gentse Conservatorium”, legt Louisa uit. “Dat ik me daar mag laten begeleiden door het Houtlands Harmonieorkest, waarvan ik al jaren lid ben, is een fantastische kans. Ik ben er het bestuur, voorzitter Dajo Huylebroeck, dirigent Nico Logghe en componist Maarten De Splenter van het uit te voeren ‘Concerto Comenia’ voor altsax bijzonder dankbaar voor. Hopelijk kan ik tijdens dat examen de kers op de taart zetten.”

Als jong meisje gestart met musiceren

Louisa heeft vele jaren in de Tinnenburgstraat in Torhout gewoond, maar is sinds twee jaar naar Oostrozebeke verhuisd, waar ze met haar mama Els Vaneyghen (met als vriend Kristof Verfaillie), haar zus Juliana Declercq en haar pluszus en -broer Hélène en Miguel Verfaillie haar thuis heeft.

“Ik studeer sinds 2017 uitvoerende klassieke muziek met saxofoon als instrument aan het Conservatorium van Gent”, vertelt Louisa. “Ik was een meisje van amper 8 jaar, toen ik met muziek startte. Sinds 2012 ben ik lid van de overkoepelende Torhoutse Jongelingskring, waarin ik mijn eerste noten blies onder de vleugels van Valerie Vereecke en later mocht doorstromen naar het Houtlands Harmonieorkest. Momenteel geef ik op maandag les in De Haan, een afdeling van de Academie van Blankenberge, en op zaterdag in de privémuziekschool van Munkzwalm. Ik doe ook geregeld interims, zoals nu op vrijdag in Loppem. Ik probeer tussendoor nog wel wat te sporten, maar het grootste deel van mijn tijd gaat naar de muziek. En met plezier!”

Blij met deze try-out en daarna hopelijk op het examen de kers op de taart zetten

“Als alles prima verloopt, studeer ik straks af. Ik heb meteen aan het Houtlands Harmonieorkest gevraagd om me voor mijn masterproef te begeleiden. Dat de harmonie daar direct enthousiast op reageerde, heeft me veel deugd gedaan. Ik speel het stuk ‘Concerto Comenia’ van de jonge Belgische componist Maarten De Splenter. Die heeft dat werk een tiental jaar geleden gecomponeerd en het nu speciaal bewerkt voor de bezetting van ons orkest. Het is een concerto voor altsax, mijn geliefde instrument. Het duurt een 20-tal minuten, wat niet evident is voor zowel de solist als het orkest.”

Alle kansen gekregen in het harmonieorkest

“Ik heb voor dit werk gekozen, omdat het mij vanaf de allereerste noot naar de keel greep, toen ik er een cd-opname met de uitstekende saxofonist Pieter Pellens van hoorde. Ik heb ook mijn bachelorproef over dit knappe stuk geschreven en kon daarvoor op de nauwe samenwerking met componist Maarten De Splenter rekenen. Dit alles maakt het nog specialer om het als masterproef te mogen uitvoeren.”

“Toen onze dirigent Nico Logghe voorstelde om het op de affiche van het komende voorjaarsconcert van het harmonieorkest te plaatsen, was ik daar blij mee. Zo kan ik het als try-out spelen en krijgen we de kans om achteraf waar nodig nog de puntjes op de i te zetten als voorbereiding op het eigenlijke examen in juni. Ik heb er altijd van gedroomd om met orkestbegeleiding te kunnen afstuderen. Ook bij mijn eindexamen aan de Torhoutse Kunstacademie werd ik begeleid door het Houtlands Harmonieorkest. Ik heb dus erg veel aan onze harmonie te danken. Ik heb er alle kansen gekregen om enorm bij te leren, te soleren en hoogstaande internationale wedstrijden te spelen. Echt top!”

Oom Rik Vaneyghen op een verhoogje

Louisa vindt lesgeven helemaal haar ding. “Het meest ideale scenario zou een combinatie zijn van lesgeven aan een academie en tegelijk in een orkest musiceren. Ik speel nu al baritonsax in de retroband The Covrettes XL en met het kwartet van het Conservatorium zou ik graag een concertreeks opstarten. Ik ben de Torhoutse Kunstacademie heel dankbaar en wil in het bijzonder mijn leraar én oom Rik Vaneyghen op een verhoogje plaatsen. Wat heb ik veel van hem geleerd! Net als van mijn twee docenten aan het Conservatorium: Raf Minten en Koen Maas. Natuurlijk zou ik ooit deel willen uitmaken van een professioneel orkest, maar als saxofonist zijn de mogelijkheden helaas erg beperkt.”

Ook voor voorzitter Dajo Huylebroeck uniek

Voor voorzitter Dajo Huylebroeck is het voorjaarsconcert van het Houtlands Harmonieorkest eveneens bijzonder. De compositie The Right to Remain Silent van zijn vader Jan Huylebroeck zal namelijk voor het eerst vertolkt worden. Voorts staan op het programma: Majestic Prelude van Jacob de Haan, The Seeker van David Maslanka en West Side Story van Leonard Bernstein. Plus natuurlijk Concerto Comenia met Louisa Declercq op altsax.