Louis Vankerkhoven (28) opent nieuwe kinepraktijk Kine Fortior

In de Tielstraat 3 in Wingene is er een nieuwe kinepraktijk. Louis Vankerkhoven (28) is kinesist en in zijn praktijk kun je er terecht voor algemene kinesitherapie, aangevuld met enkele specialisaties.

“Ik ben een geboren en getogen Wingenaar en bewegen is al altijd heel belangrijk voor mij”, vertelt Louis.

“In mijn jeugdjaren zocht ik mijn vrijetijdsbesteding in het voetbal en bij de Chiro. Ik studeerde in de studentenstad Gent en volgde de richting kinesietherapie. Na mijn studies deed ik ervaring op en ik werkte ik vier jaar in een kinepraktijk in Waregem. Ik wilde iets nieuws uitproberen en dit in mijn eigen thuishaven. Hier in Wingene vond ik een pand dat me geschikt leek om er mijn eigen kinepraktijk in op te richten.”

Blijven leren

Louis is een gedreven en enthousiaste kinesist die heel wat in zijn mars heeft. “Momenteel volg ik nog tal van cursussen en ik school mij ook graag bij. De wetenschap staat niet stil, en een goede kinesist moet op de hoogte blijven van nieuwe methodes of ontdekkingen. Mijn praktijk kreeg de naam Kine Fortior. Dat betekent sterker in het Latijns en ik wil dan ook mijn patiënten sterker naar buiten zien stappen na een behandeling.”

Bij Kine Fortior kun je terecht voor algemene kinesitherapie met enkele specialisaties. “Door de uitgebreide oefenzaal en tuin is er een aangename sfeer om ook actief uw lichaam sterker vooruit te helpen. Bewegen vind ik heel belangrijk en ik merk op dat bewegen goed is voor het gezond fysiek en mentaal lichaam. Dat wil ik graag onder begeleiding doorgeven aan mijn patiënten. Ikzelf ben heel sportief aangelegd en kan het bewegen niet missen. Ik ben actief bezig op het voetbalveld met Wing United, in de tennisclub of op mijn koersfiets.”

Specialisaties

Bij Kine Fortior kan je een uitgebreid gamma aan specialisaties vinden, waarbij het helpen van de patiënt een belangrijke doelstelling is.

“Mijn doel is de patiënt goed begrijpen om zo tot de beste revalidatie te komen. Bij de algemene kinesitherapie werk ik zowel met een passieve als een actieve aanpak om door te bewegen de klacht te genezen. Overleg is de sleutel tussen de therapeut en de patiënt. Met professionele begeleiding help ik de sportieveling om zijn doel te bereiken op sportvlak. Daarnaast kan er ook gewerkt worden om stap voor stap fitter te worden en dit na ziekte of diverse gezondheidsklachten.”