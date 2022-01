Louis hangt postzak definitief aan de haak: “Vrijdag om 9 uur applaus aan rode loper”

Vrijdag 14 januari zal het de laatste keer zijn dat Louis Parmentier zijn postronde aanvat. Na veertig dienstjaren, waarvan het eerste deel zich afspeelde in Brussel, bediende de geliefde postbode ongeveer dertig jaar de Vichtse buurt.

“Om onze dankbaarheid te tonen aan deze uitmuntende en galante postbode, zullen we vrijdag om 8.30 uur de rode loper uitrollen in onze straat”, vertelt Patrick Holderbeke (65) die op de Vichteplaats woont.

“Iedereen die Louis mee wil uitzwaaien, komt best rond 9 uur naar de Vichteplaats die voor de gelegenheid vol rode ballonnen zal hangen.”

85 rode ballonnen

Voor het feestelijke afscheid werden 85 rode ballonnen bedrukt met het opschrift Bedankt Louis! “Dit afscheid wilden we niet zomaar laten passeren en alle bewoners van de straat, zowel van de huizen als de appartementen, kregen een ballon en een briefje met het nieuws dat Louis op vrijdag de laatste keer met gevulde postzakken onze straat zou aandoen”, vervolgt Patrick die met het idee op de proppen kwam.

“Iedereen werd gevraagd om de ballon aan de brievenbus of de voordeur op te hangen donderdagavond of ten laatste vrijdagochtend. Louis’ vrouw Daisy D’haene verzekerde me woensdag telefonisch dat haar man vrijdag zeker zijn ronde zal doen.”

Oorverdovend applaus

Officieel zal de verdienstelijke postbode pas in mei met pensioen gaan, maar overige ziekte- en vakantiedagen maken dat 14 januari 2022 Louis Parmentiers laatste werkdag zal zijn.

“Of Louis’ intocht in onze straat rond 9 uur zal gebeuren, is uiteraard afhankelijk van andere mogelijke oponthouden op zijn weg. Daar hebben we geen zicht op. Alleszins zal de aperotafel klaarstaan en kan hij zich aan een oorverdovend applaus verwachten!”