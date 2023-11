Louigi geniet kankervrij van benefiet dat KSA Beitem voor hem organiseert: “Dit zijn echte vrienden”

De benefiet voor Louigi Alleman (14), het KSA-lid waarbij deze zomer teelbalkanker werd vastgesteld, lokte zaterdagavond een driehonderdtal bezoekers naar Beythem Kerke. Louigi kreeg onlangs het goede nieuws dat hij kankervrij is. “Dit voelt toch wel een beetje aan als een overwinningsfeestje. Dat de KSA dit voor mij wil organiseren, is een bewijs dat het echte vrienden zijn.”

Louigi Alleman is al lid van KSA Beitem van toen hij zes jaar oud was. Net voor het zomerkamp kreeg hij te horen dat hij teelbalkanker had. Binnen de KSA besloot men onmiddellijk om iets te organiseren voor hun vriend. Met de organisatie van Beitem Bites & Beats zou geld ingezameld worden voor de hoge medische kosten die gepaard gaan met Louigi’s behandeling.

De benefiet lokte zaterdagavond enkele honderden mensen naar Beythem Kerke en ook Louigi was er bij. “Eigenlijk voelt dit wel een beetje als een overwinningsfeestje”, zei de jongeman. Hij kreeg enkele weken geleden te horen dat hij kankervrij is. “Het waren enkele heel intensieve maanden. Na de vaststelling deze zomer werd ik snel geopereerd. Ik ben eigenlijk altijd heel rustig gebleven, maar ik merkte wel dat familie en vrienden het moeilijk hadden. Maar zij moeten dus niet meer ongerust zijn. De komende jaren moet ik nog elke drie maanden op controle, maar alles lijkt nu echt in orde te zijn.”

Sinds enkele weken gaat Louigi opnieuw halve dagen naar het MSKA, zijn school in de Groenestraat in Roeselare. “Ik hoop over enkele weken weer een activiteit van de KSA bij te wonen. Ik kijk al jarenlang iedere week uit naar de KSA-namiddagen, maar door de ziekte moest ik die een tijdje missen. Via onze Snapchatgroep had ik de voorbije maanden wel contact met mijn vrienden.”

De jeugdbeweging zette ondertussen een benefiet op poten waarbij ook andere verenigingen uit Beitem hun steentje bijdroegen. “Door dit voor mij te organiseren, bewijzen ze dat ze echte vrienden zijn. De facturen blijven komen, deze steun helpt mij en mijn familie verder”, zegt Louigi.

Extra duwtje

Bij KSA Beitem zijn ze erg blij dat hun kameraad inmiddels kankervrij is. “We zijn gewoon opgelucht dat alles zo snel verlopen is. We weten inmiddels al een tijdje dat Louigi aan de beterhand is, maar met deze benefiet geven we hem nog een extra duwtje in de rug zodat de cirkel helemaal rond is”, zegt leidster Lien Tack.