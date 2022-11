Lottowinnaar uit Oostende wint ruim 750.000 euro

Elke uitbater van een krantenwinkel hoopt stiekem ooit eens een grote Lottowinnaar de winnende nummers te verkopen. Dat gebeurde onlangs in Oostende bij Dagbladhandel Hoekje Van Papier op het Mijnplein.

Eerder al werd er al eens 100.000 euro gewonnen, maar de huidige winst telt een pak meer. De juiste nummers leverden maar liefst 750.006 euro op. De winnaars willen echter anoniem blijven, maar Corine en Heidi van de dagblandhandel wensen de winnaars heel veel plezier met hun gewonnen centen. “Na zeven jaar een verkooppunt uit te baten in Heule en nu vijf jaar in Oostende is het ons eindelijk gelukt”, klinkt het trots.