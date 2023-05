Lottospeler wint 750.000 euro in dagbladhandel Printings in Moorsele

Dagbladhandel Printings in Moorsele won deze week 750.000 euro… of toch een van de wekelijkse Lottoklanten. Voor uitbater Guido Scherpereel is het de derde keer dat er een groot bedrag in zijn winkel te winnen viel.

“Ik heb al 37 jaar deze krantenwinkel en we doen 28 jaar mee met de Lotto. Ongeveer om de zeven jaar valt er eens een vette vis. Zo wonnen we eens 1 miljoen met Joker, maar dat is al van vóór 2005 geleden.”

De winnaar is een vriendelijke man die elke week komt om mee te spelen. “Deze week vroeg hij of hij na sluitingsuur kon langskomen. Ik dacht nog dat hij zijn formulier was vergeten, maar hij was goed voorbereid. Ze namen een foto toen het bedrag op het scherm kwam. In zo’n geval krijgen de klanten de gegevens mee waar ze terecht kunnen. Boven de 25.000 euro mag je je winst gaan ophalen in Brussel.”

Eind 2023 stopt Guido met de winkel, die dus momenteel te koop staat. Ondertussen komen andere klanten ook hun geluk beproeven. Je weet immers maar nooit.

(HV)