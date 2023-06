Lotto Ladies Belgium Tour geannuleerd

De negende editie van de topwielerwedstrijd Lotto Ladies Belgium Tour, de Ronde van België voor vrouwen, vindt niet plaats. De rittenkoers was voorzien van 14 tot en met 18 juni en was op 16 juni te gast in Blankenberge.

Reden voor de annulering is dat de organisatie de veiligheid van de rensters niet optimaal kan garanderen. Dat leidde ertoe de wedstrijd een week voor de start af te gelasten.

Daarmee valt ook de rit met start op het Koning Leopold III-plein in Blankenberge op 16 juni in het water. Of er volgend jaar een nieuwe editie van de Belgium tour komt, is nog onzeker. (WK)