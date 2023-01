Lotte Vandekerckhove is de Krak van Avelgem: “Goede balans vinden tussen studeren en trainen”

De Avelgemse Lotte Vandekerckhove is verkozen tot Krak van Avelgem 2022. De studente bachelor onderwijskunde – in september start ze met een master psychologie in Leuven – werd het voorbije jaar Belgisch kampioen sprinttriatlon bij de U23 nadat ze al eens Belgisch kampioen triatlon werd bij de junioren. Als toemaatje won ze ook de Nepean Triathlon in het Australische Sydney waar ze nog tot begin maart verblijft. “Ik ben nieuwsgierig en leergierig voor de komende jaren”, klinkt het.

“2022 was een jaar met mooie prestaties, maar ik genoot vooral van de wedstrijden en het teamgevoel. Ik kon een nieuwe Belgische titel binnenhalen, deelnemen aan mijn eerste Europese wedstrijd met de elite en we wonnen de teamcompetitie met 3MD in de T3 series bij de dames. Een paar doelen afgevinkt, maar toch ook nieuwsgierig en leergierig voor de komende jaren.”

Lotte Vandekerckhove Privé Lotte werd geboren op 7 februari 2002. Ze is de dochter van Koen Vandekerckhove en Nele Naert en zus van Seppe. Ze is drie jaar samen met haar vriend Volkwin De Smedt. Loopbaan Lotte ging naar school in de Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans in Avelgem. Momenteel zit ze in haar derde bachelor onderwijskunde aan de Kulak in Kortrijk. In september start ze een master psychologie in Leuven. Vrije Tijd Lotte startte met triatlon toen ze 8 jaar was bij No Limit Team. Verder wil ze de wereld ontdekken, met vrienden en vriendinnen afspreken, gitaar spelen, mediteren en yoga, bijleren, koken, powernappen… en op dit moment vaak bellen met het thuisfront.

Andere sportcultuur

“Ik vertrok in september naar Sydney om daar een half jaar te studeren, maar ook om goed te kunnen trainen en bij te leren in een andere (sport)cultuur. Ik ben hier als uitwisselingsstudent, wat wil zeggen dat de KU Leuven een overeenkomst heeft met de University of New South Wales waardoor studenten een deel van hun studies in het buitenland kunnen afwerken. Het is nu mijn derde jaar bachelor in Kortrijk.”

Twee eliteraces

“Ik wilde iets meer dan Erasmus, het programma in Europa, en na een hele aanvraagprocedure kreeg ik uiteindelijk de kans om naar Sydney te gaan. Ik zou het niet gedaan hebben als ik mijn trainingen niet zou kunnen combineren, dus kwam ik via via bij Dani Andres terecht, een coach in Sydney. Hij stelde mij voor aan de familie Schofield, bij wie ik op dit moment verblijf.”

“Ik zal in februari nog deelnemen aan twee eliteraces in Nieuw-Zeeland. Daarna zal ik eerst nog een trainingsblok afwerken vooraleer ik, na mijn terugkomst, start aan de wedstrijden in België. Met een Frans team staan deelnames gepland aan enkele sterk bezette wedstrijden in Frankrijk, dus dat is wel spannend.”

Pannenkoeken eten

“In september start er een nieuw hoofdstuk aangezien ik in Leuven mijn master psychologie zal beginnen en daar op kot zal gaan. Veel fijne vooruitzichten dus!” Begin maart is Lotte terug op Belgische bodem.

“De eerste dagen en weken zal ik blij zijn om iedereen terug te zien”, gaat ze verder.

“Mijn familie, mijn vriend Volkwin, mijn teammaten van ATP, mijn vrienden en vriendinnen… Het zal even zoeken zijn om opnieuw een goede balans tussen studeren en trainen te vinden. Ook wil ik graag meteen pannenkoeken gaan eten. (lacht) En ik wil ook met al mijn herinneringen een aftermovie maken! Ik heb in Australië ook geleerd om vaker, bijvoorbeeld na een training, naar een gezellige koffiebar te gaan.”