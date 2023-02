Lotte Van Mele start zorgboerderij in De Haan: “Kinderen en jongeren bloeien hier echt open”

Op haar 24ste bood ze al paardentherapie aan. Drie jaar later heeft Lotte Van Mele haar eigen stek én een bloeiende praktijk te midden van de Vlissegemse polders. De volgende stap is een zorgboerderij, die momenteel in volle opstart is. Lotte gaat er aan de slag met jongeren die op school vastlopen. “Tussen de kippen, geitjes en konijnen komen ze eerst tot rust, om daarna op een leuke manier geheractiveerd te worden.”

Als klein meisje droomde ze er al van: haar eigen boerderijtje op de buiten. Na het volgen van een driejarige bacheloropleiding orthopedagogie en een ‘banaba’ – bachelor na bachelor – sociaal werk, rondde Lotte haar studies in 2017 af met een postgraduaat hippotherapie en ging vervolgens in de bijzondere jeugdzorg aan de slag. Het was de opstap naar een eigen praktijk, met paardentherapie én een professionele zorgboerderij. Met dat laatste ging Lottes meisjesdroom in vervulling.

Equitherapie

“Eigenlijk is mijn grote droom al in 2019 werkelijkheid geworden”, zegt ze.

“Dat jaar richtte ik immers Equi-Lo op, mijn eigen praktijk voor equitherapie die perfect in het verlengde ligt van mijn werk in de bijzondere jeugdzorg. Ik krijg bijvoorbeeld veel jongeren over de vloer met een laag zelfbeeld of een aandachtsstoornis, maar ook kinderen met autisme bloeien hier helemaal open.”

Heractiveren

Naast de paardenweide grazen sinds kort ook geitjes en konijnen. De zorgboerderij, momenteel nog in volle opstart, is voorlopig het laatste hoofdstuk in Lotte haar verhaal. “Ook dat ligt weer in het verlengde van wat ik reeds aanbood met mijn paarden: jongeren die thuis of op school vastlopen, eerst weer tot zichzelf laten komen om ze daarna op een leuke manier te heractiveren. Zodat ze opnieuw in het gewone schoolsysteem meekunnen.”

Eén dag in de week komen de jongeren langs om de dieren te verzorgen of om de handen uit de mouwen te steken in de moestuin. “In het voorjaar maken we samen courgettesoep of confituur”, aldus Lotte. Ze heeft ook nog plannen voor een ‘snoezelzolder’. “We gaan die samen inrichten, zodat het echt hún plekje wordt. Een veilig time-outplekje waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn en zich op eender welk moment even kunnen terugtrekken, als ze daar nood aan hebben. Later zullen ze ook op de zorgboerderij kunnen blijven overnachten.”

Lotte kreeg al veel lovende reacties van ouders en scholen. “Sommige jongeren hebben hier echt nood aan, en zelf doe ik het met hart en ziel”, besluit ze.