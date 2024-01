Lotte Proot (19) uit Beerst is de jongste finaliste van Miss Wellness Beauty: “Dit gaat verder dan andere missverkiezingen”

De 19-jarige Lotte Proot uit Beerst is als schoonheidsspecialiste een van de 22 finalisten voor Miss Wellness Beauty 2024. In die nationale verkiezing gaat men elk jaar op zoek naar een geschikte ambassadrice voor de wellness- en beautysector. “Belangrijker dan je uiterlijk is je passie voor de job.”

Lotte Proot is de dochter van Gert Proot en Brenda Vandooren, en de zus van Ilke (18) en Vic (10). Ze is al vijf jaar samen met Octave Beddeleem (21), die eveneens een jonge zelfstandige is. Lotte volgde de opleiding tot schoonheidsspecialiste aan KTA Brugge en richtte in september haar eigen zaak op: Salon Unique. “Elke vrouw is uniek en ik streef ernaar dat mijn klanten hier helemaal tot rust komen. Bij mij kun je terecht voor de klassieke behandelingen als pedicures, ontharingen of lash lifts. Daarnaast spits ik mij vooral toe op huidverbeteringstechnieken. Daartoe volgde ik een extra opleiding, om mij zo te kunnen onderscheiden van de vele andere schoonheidssalons in de buurt”, vertelt ze.

Jonge starter

Haar praktijkruimte bevindt zich in de ouderlijke woning in de Nachtegaalstraat, in Lotte haar vroegere slaapkamer op de gelijkvloerse verdieping. “De zaken lopen goed, dankzij mond-tot-mondreclame en sociale media. Een volle agenda heb ik als jonge starter evenwel nog niet. Daarom combineer ik mijn job nu met mijn verdere studies tot zorgkundige. Wanneer ik ben afgestudeerd, wil ik ook deeltijds aan de slag gaan voor mensen met een beperking, om dan later hopelijk fulltime als schoonheidsspecialiste te kunnen werken”, heeft ze een duidelijk doel voor ogen.

“Op een examen moet je je kennis en kwaliteit bewijzen”

Vorig jaar werd Lotte op Instagram aangesproken door een vorige finaliste van de Miss Wellness Beauty-verkiezing. “Ik liep al eens op de catwalk voor plaatselijke modeshows, maar aan een missverkiezing heb ik nog nooit deelgenomen. Ik besloot mijn kans te wagen voor het avontuur, want we krijgen veel workshops en we gaan ook een week op reis met de hele groep. Door mij hiervoor in te schrijven, hoop ik ook mijn netwerk binnen de sector te kunnen uitbreiden en tips van andere kandidaten te krijgen. Dat moet uiteindelijk mijn huidige en toekomstige klanten ten goede komen.”

Meer dan schoonheid

Miss Wellness Beauty lijkt in veel opzichten op andere missverkiezingen, want er is een finaleshow met dansjes, vragen en een bikinidefilé. “Uiteraard word je als schoonheidsspecialiste of kapster beoordeeld op je eigen voorkomen, maar deze verkiezing gaat verder dan dat. Er is namelijk ook een uitgebreid beauty-examen waarop je je jobkennis en -kwaliteit als potentiële ambassadrice moet bewijzen. De leeftijd speelt bij deze wedstrijd trouwens geen rol, want de oudste kandidate van de groep is 54 jaar”, weet Lotte.

Uiteraard hoopt zij als jongste finaliste het kroontje te kunnen bemachtigen. “Enerzijds heb ik natuurlijk weinig ervaring, maar anderzijds kan ik sterk groeien tijdens het hele parcours van de tweewekelijkse workshops en trainingen”, schat ze haar kansen in. “Het lintje van Miss Sympathiek zou ik trouwens ook wel leuk vinden. Die winnares wordt gekozen door de andere finalisten en ligt dus het best in de groep. Ik ben sociaal, zelfzeker en ik zet mij altijd voor de volle honderd procent in. Mijn grootste minpunt is dan weer dat ik weinig gevoel voor ritme heb. De danslessen, daar zie ik dus wel wat tegenop”, lacht Lotte.

Finaleshow

De groepsreis staat in maart gepland. De finaleshow van Miss Wellness Beauty vindt plaats op zaterdag 27 april in het Hiltonhotel in Antwerpen. Je kan Lotte haar traject volgen op de Facebookpagina ‘Finaliste Miss Wellness Beauty 2024 Lotte Proot’.