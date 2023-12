“Lotgenoten met beperking mogen niks tekortkomen”: dakloze Renzy (23) werd vorig jaar geholpen, nu wil hij iets terugdoen

Het verhaal van dakloze rolstoelgebruiker Renzy Planchon liet vorig jaar niemand onberoerd. In Het Warmste Huis in Hasselt kreeg hij een muzikaal eerbetoon. Intussen vond Renzy onderdak en wil hij iets terugdoen tijdens De Warmste Week in Brugge. “Samen met mijn warme klasgenotes.”

Ge zijt nog e snotneuze! De sfeer was vrijdag gemoedelijk in de keuken van MIRAS, een centrum voor volwassenonderwijs met vestiging in Ieper. Renzy Planchon en drie rijpere klasgenotes bereidden er de hele dag cupcakes. “Bijna drie jaar geleden startte ik hier de opleiding computeroperator. Ja, ik ben van Zottegem, maar hier bevindt het station zich binnen een kilometer van de school. Te voet was dat nog te doen. En toen was ik fysiek nog oké.”

Vicieuze cirkel

Maar Renzy werd dakloos. “Hierdoor kreeg ik minder kine, ging mijn fysiek achteruit, werd ik meer afhankelijk van een rolstoel en kreeg ik minder kansen.”

Een vicieuze cirkel, waar de jonge twintiger niet meer leek uit te raken, tot hij vorig jaar zijn verhaal deed in de media. Er kwamen veel reacties, helpende handen en een muzikaal eerbetoon in Het Warmste Huis vorig jaar in Hasselt.

Dak boven hoofd

“Intussen ben ik geholpen en heb ik weer een dak boven mijn hoofd in Zottegem”, aldus Renzy. “Nu wil ik iets terugdoen.”

Samen met zijn klasgenotes Vanessa Delrue (48) uit Heuvelland, Melanie Vanoverschelde (41) uit Wervik en Barbara Schmitt (44) uit Menen werd de beslissing genomen om cupcakes te bakken voor het goede doel tijdens De Warmste Week, dit jaar in Brugge.

“Voor Renzy is het moeilijk om heel de dag recht te staan en deeg te maken, dus heb ik mij daarover ontfermd”, vertelt Vanessa. “We verdeelden de taken naargelang de talenten.”

“Ik heb heel lieve, warme klasgenotes”, aldus Renzy. “Als doel kozen we voor De Lovie, een vzw die mensen met een beperking ondersteunt in de Westhoek. Ik weet wat het is om een beperking te hebben. Het is ook belangrijk dat lotgenoten niks tekortkomen.”

Vrijwilligerswerk

De teller klokte vrijdag af op vijfhonderd cupcakes met verschillende smaken en toppings. “We zullen ze zaterdagmorgen verkopen op de parking van de supermarkt Eurospar aan de Meenseweg in Ieper. Daar bieden we ook koffie, chocolademelk en een collectebus aan. Het verhoopte bedrag? Met duizend euro zouden we al heel tevreden zijn.”

Renzy heeft zijn opleiding in Ieper bijna afgewerkt. “Onder meer door mijn dakloos bestaan heeft het langer geduurd dan normaal, maar in januari is het eindelijk zover. Dan hoef ik niet meer om vier uur ’s morgens op te staan om urenlang naar Ieper te pendelen. Wat ik straks ga doen? Vrijwilligerswerk, omdat gewoon werk op de arbeidsmarkt te risicovol is. Maar ik ga er mijn tanden in zetten. Het leven is aan mensen die ondernemend zijn.” (TP)