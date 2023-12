Lotgenoten komen samen op Wereldlichtjesdag

Op de tweede zondag van december staan we even stil bij het verlies van overleden kinderen. Chantal Bracquez en Martien Verdievel verloren dertig jaar geleden allebei een zoontje. Tijdens Wereldlichtjesdag verzamelen zij lotgenoten op de speelplaats van de Sint-Pietersschool. De mama’s kiezen voor deze locatie omdat ze daar destijds troost vonden bij elkaar, toen de broer en zus van hun overleden zoontjes er samen in de klas zaten. “Een kwarteeuw geleden rustte er nog een groot taboe op sterrenkindjes. We merken dat de huidige generatie mama’s daar veel opener over praat. Er gaat in het algemeen meer aandacht naar het verwerken van rouw, wat zeker een positieve evolutie is”, stelt Martien.

Kaarsjes

Samen met Chantal vatte zij vorig jaar het idee op om tijdens Wereldlichtjesdag met lotgenoten en andere sympathisanten samen te komen, om met elkaar van gedachten te wisselen. “De mooie opkomst gaf ons toen een warm gevoel en ook van andere aanwezigen hoorden we dat ze er kracht uit haalden. Daarom besloten we om dit nu weer te doen. We verzamelen vanaf 16 uur op de speelplaats en om 17 uur zullen we daar allemaal samen een kaarsje aansteken. Hoeve Paepehof en de Gezinsbond sponsoren met pannenkoeken en warme chocomelk, kinderen van de school brengen muziekstukjes en ikzelf zal een zelfgeschreven tekst voorlezen”, zegt Chantal. Iedereen is welkom op de bijeenkomst, om steun te vinden of te bieden bij elkaar. “We hopen opnieuw op een talrijke opkomst, zodat we elkaar letterlijk het signaal kunnen geven dat we niet alleen staan met ons verdriet”, klinkt het nog. (WVH)