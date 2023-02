Loslopende hond doodt kippen in Ieperse Heerweg in Torhout, eigenaars dienen klacht in bij politie

Gaby Degrande, zijn vrouw Paula Spruytte en hun overbuur Cecile Van Reybrouck, allen uit de Ieperse Heerweg in Torhout, zijn boos. Vorige vrijdag werden hun legkippen nog maar eens geroofd door minstens één loslopende hond. Voor Gaby en Paula is het al de tweede keer, voor Cecile zelfs de derde maal. “We zijn de roofmoord op onze kippen grondig beu”, sakkeren ze.

Dit keer ging(en) de hond(en) er bij Cecile met twee leghennen vandoor en bij Gaby en Paula met drie leghennen en de haan. Bij een eerdere roof heeft een buurtbewoner een grote hond met een kip in zijn muil over de straat zien lopen, dus zijn de gedupeerden zeker dat het niet het werk van een vos is. Niets aan de manier waarop de kippen verdwenen, doet trouwens aan vossenstreken denken. “Het enige dat we nog vinden, zijn wat pluimen”, zucht Gaby, die enkele achtergelaten veren van zijn haan bijeenraapt. “Dit moet stoppen.”

Ravage

Cecile (81), de weduwe van Daniël Trio en de mama van onder meer stedelijk diensthoofd Sport Heidi Trio, woont al jarenlang op een boerderij aan de Ieperse Heerweg. Ook Gaby (74) en Paula (73) hebben sinds jaar en dag hun thuis in de straat.

“Ik amuseer me in mijn moestuin en ben blij met de eieren die onze kippen ons schenken”, aldus Gaby. “Ze zijn trouwens onze levende composteerders: ze ruimen heel wat etensresten op. Maar levend zijn ze sinds vrijdag helaas niet meer. We hadden de drie nieuwe leghennen pas in oktober gekocht en net nu ze volop eieren zouden leggen, zijn ze door die loslopende hond(en) gedood. Dat is zowel bij Cecile als bij ons vrijdag tussen 10 en 11 uur in de voormiddag gebeurd. We waren weliswaar thuis, maar we hebben de ravage pas gemerkt toen het te laat was. Het is een raadsel hoe er op zo’n korte termijn in totaal zes kippen vermoord en meegenomen zijn. Vandaar dat we niet uitsluiten dat het om meer dan één loslopende hond gaat.”

“Er is niet enkel het verlies van onze kippen, loslopende honden zijn ook gevaarlijk in het verkeer”

Gaby, Paula en Cecile vinden dat de maat vol is en hebben officieel klacht bij de politie ingediend. “Ik heb al eens met een agent contact gehad om mijn verklaring te laten opnemen”, zegt Cecile. “Die politieman was vriendelijk, is bij de vermoedelijke eigenaar van de moordende hond(en) gaan aankloppen, maar daarmee was het uit. We zijn bang dat, zodra we nieuwe kippen kopen, de honden weer zullen toeslaan.”

“We stellen ons de vraag wanneer er een einde zal komen aan dit verhaal”, aldus Paula. “Een klein jaar geleden, in februari, waren we ook al het slachtoffer van een gelijkaardige kippenroof. De eigenaar van de hond(en) draagt een zware verantwoordelijkheid en die neemt hij blijkbaar niet. Je mag je hond niet zomaar de straat op laten lopen.”

Geen versterkte burcht

“Er is niet enkel het verlies van onze kippen, loslopende honden zijn ook gevaarlijk in het verkeer en voor fietsers”, pikt Gaby in. “Je zou zo’n hond maar plots voor je wielen of achter je aan krijgen terwijl je aan het fietsen bent. Hier komen heel wat kinderen voorbij die van en naar school fietsen. Ik mag er niet aan denken dat er hen iets zou overkomen. Vroeg of laat gebeurt er een ongeval met lichamelijke letsels.”

De kippen zitten in een ren, maar de draadafsluiting wordt door de hond(en) stuk gemaakt. “We kunnen er maar moeilijk een versterkte burcht van maken”, zucht Gaby. “Dat is de bedoeling niet.”