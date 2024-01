Loslopend hertje in Tielt overleden: “Geen idee wie eigenaar is”

In de omgeving van kruispunt de Vierhoek in Tielt liep maandag op de middag een hertje rond. Het werd in de loop van de namiddag gevangen, maar is ondertussen overleden. Wie de eigenaar was, is niet duidelijk.

Volgens de politie liep het hert omstreeks 12.35 uur vanuit de richting van de Klijtenstraat naar de Oude Stationsstraat. Daar werd het uiteindelijk ook in het nauw gedreven op een oprit.

“Het dier leek gewond en was erg verzwakt”, weet Luc Verbeure van de politiezone Regio Tielt. “Met de hulp van de brandweer en met dankzij een veearts werd het uiteindelijk verdoofd en naar een weide in de buurt gebracht. Maar helaas is het op weg naar die weide gestorven. We hebben nog de veearts opnieuw opgetrommeld, maar spijtig genoeg kon hulp niet meer baten. Wie de eigenaar is of van waar het dier ontsnapt is, weten we niet.” (SV)