Losgeslagen hond bijt schaap dood in natuurgebied: “Dit kan zo niet langer”

In het natuurgebied achter het Ensorkerkje in Mariakerke is zaterdagavond een schaap doodgebeten door een losgeslagen hond. Het gewonde schaap kwam in een beek terecht tijdens het vluchten, werd nog gered door de brandweer, maar overleed toch aan de verwondingen. “Het zoveelste incident met wandelaars. Dit kan zo niet langer”, klinkt het bij beheerder Buitengoed Oostende vzw.

In het natuurgebied graasden tot voor enkele maanden nog zes schapen. Die lopen niet weg door de aanwezigheid van veeroosters bij de in- en uitgangen. Wandelaars zijn toegelaten, maar hun honden moeten aangelijnd zijn, leert een infobordje bij de ingang. “Maar er gebeuren de laatste maanden veel te veel incidenten met wandelaars en hun honden”, zucht directeur Joke Coopman van Buitengoed Oostende vzw.

Gevaarlijke situaties

“Zo werden al meermaals baasjes betrapt die hun honden moedwillig loslaten, waarop die de schapen opjagen. Daarom zijn de schapen al meermaals uitgebroken, omdat ze in paniek alsnog over de veeroosters springen om te vluchten. Daarbij kunnen ze hun poten breken en het zorgt voor gevaarlijke situaties op straat”, gaat Joke Coopman verder. De politie is hiervoor al meermaals opgeroepen. Maar ook wandelaars met schijnbaar goede bedoelingen vormen een probleem.

“Want veel mensen komen de schapen brood voederen, terwijl dat ook verboden is. De dieren worden ziek door teveel brood. Kort voor de zomer is daardoor al een schaap gestorven.” De schapen waren tot zaterdagavond dus nog met vijf. Intussen heeft er opnieuw eentje het leven gelaten.

Een wandelaarster had haar hond niet onder controle. Het dier rukte zich los en viel een van de schapen aan. De hond beet het schaap aan de kop en de buik, sprong in een beek en zat vast. De brandweer werd erbij gehaald en die kon het dier nog uit het water redden. “Maar het schaap stierf kort erna toch aan de verwondingen”, zegt Joke Coopman.

Verandering nodig

“Er moet echt iets veranderen. We zullen met Buitengoed Oostende vzw aandringen bij het stadsbestuur om de inrichting van het natuurgebied te herbekijken zodat onze schapen in alle rust hun werk kunnen doen.”

Bevoegd schepen Silke Beirens (Groen) rekent vooreerst nog op de verantwoordelijkheid en het gezond verstand van de wandelaars. “Het is nochtans een leuk gegeven, dat wandelaars er in de natuur tussen de schapen kunnen lopen. Jammer genoeg zijn er altijd individuen die het verbrodden door hun honden los te laten of omdat ze hun viervoeter niet onder controle hebben.”

“Wie onregelmatigheden ziet, roep ik om op de persoon in kwestie erop aan te spreken. Ik zal onze gemeenschapswachten eveneens vragen om een oogje in het zeil te houden. Wie ziet dat een wandelaar de schapen moedwillig opjaagt met hun hond, kan ook de politie bellen”, zegt Silke Beirens.

“Binnenkort zullen we het natuurbeheersgebied achter het Ensorkerkje sowieso herinrichten, omdat er ook een naastgelegen akker is aangekocht door de stad. Samen met Buitengoed Oostende vzw zullen we bekijken hoe we de toegankelijkheid moeten aanpakken zodat dit niet meer voorvalt”, besluit schepen Beirens.