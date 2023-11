Loridanskring met Napoleon op scène

Het najaar staat in Pittem altijd synoniem voor toneelplezier met het jaarlijkse toneelstuk van De Loridankskring. Ook dit jaar zullen ze met de zeven opvoeringen van ‘Een beeld van een man’ weer heel want bulderende lachsalvo’s laten weerklinken in cc Het Buurthuis.

“De mensen zijn van ons gewoon dat we humor brengen en met ‘Een beeld van een man’ zullen we de verwachtingen van de toeschouwers zeker weer inwilligen”, vertelt voorzitter Gaspard Vandewalle. “Dankzij de familiale sfeer die er leeft tussen onze spelers, maar ook bij al onze mensen achter de schermen, heeft iedereen zich weer op deze nieuwe productie gestort. We mogen stellen dat we met deze komedie gekozen hebben voor een klassieker binnen het liefhebberstoneel. Het is een stuk waarin door de regisseur en de spelers eigen nuances en accenten gelegd kunnen worden.”

“Wat het stuk zelf betreft speelt alles zich af in het kasteel van baron Jean en barones Helena Van Landeghem-Demûelenaere, waarbij deze laatste graag het geld laat rollen, niet in de laatste plaats voor het aanvullen van haar ‘kunstverzameling’. Als pronkstuk heeft ze een levensgroot beeld van Napoleon gekocht, dat door het hiervoor aangeworven echtpaar Leon en Jozefien dient uitgepakt en opgesteld te worden. Uiteraard verloopt dit niet zoals het zou moeten. Voeg bij dit alles nog de ontluikende liefde tussen de butler James en de secretaresse Leonie, de brutale tuinman Jef en giechelende keukenmeiden die een boon hebben voor de knappe kok, en de misverstanden en komische situaties zijn weer niet te tellen.”

Vertrouwd gezicht

“Voor de regie hebben we met Johan De Craemer een meer dan vertrouwd gezicht in huis gehaald. We zijn na 2018 en 2021 nu al voor de derde maal met Johan in zee gegaan.”

“Het is elke keer zalig om thuis te komen bij deze theaterliefhebbers en het enthousiasme van de spelers en medewerkers te zien”, vertelt hij. Het stuk wordt opgevoerd op vrijdag 17 en 24 november om 20 uur, op zaterdag 18 en 25 november en 2 december om 20 uur en op zondag 19 november en 3 december om 16 uur. De voorstelling van 19 november zal ook volledig met gebarentaal gebracht worden. (JG)

Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.loridans.be en kosten 10 euro.