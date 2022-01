Lorenzo zet zich met VZW 4Stefanie in voor goeie doelen ter ere van overleden echtgenote: “Stefanie zou trots zijn op wat we doen”

In oktober 2018 moest Lorenzo Bruyneel na een zware hersenbloeding compleet onverwacht afscheid nemen van zijn echtgenote Stefanie Dequirez. De Izegemse werd amper 33 jaar. Lorenzo bleef achter met hun amper zes weken oude dochtertje Lucia, maar krabbelde recht. Met enkele vrienden richtte hij Ride4Stefanie op en fietste hij onderweg naar Santiago de Compostela ruim 15.000 euro bij elkaar voor de vzw BiJeVa. Na twee coronajaren is de organisatie verveld tot de vzw 4Stefanie en wil het dit jaar twee goeie doelen een financieel duwtje in de rug geven. “We doen alles met Stefanie in gedachten”, zegt hij.

Lorenzo Bruyneel (41) en Stefanie Dequirez vormden sinds 2014 een prachtkoppel en stapten in 2016 in het huwelijksbootje. Samen met de kinderen Luan (15), Liano (12) en Oreana (9) woonde het gezin in de Izegemse deelgemeente Kachtem en in september 2018 werd, met de komst van de kleine Lucia (nu 3), hun gezinnetje compleet.

“We hadden alles om gelukkig te zijn”, zegt Lorenzo, die als eerste sergeant bij de ontmijningsdienst DOVO in Poelkapelle werkt. “Maar midden oktober 2018 sloeg het noodlot toe. Ik herinner me nog dat ik vrijdag 19 oktober aan het werk was op een NAVO-top in Brussel. Rond 22.30 uur kreeg ik een berichtje van Stefanie dat ze ging slapen. Het was het laatste wat ik ooit van haar gehoord heb…”

Hersenbloeding

Enkele uren later belde Lorenzo’s familie hem op dat Stefanie onwel was geworden. “Ik ben toen meteen naar Izegem gesneld, maar toen ik hier aankwam, was mijn vrouw al naar AZ Delta in Roeselare overgebracht. Daar bleek dat ze een zware hersenbloeding had opgelopen. Rond 5 uur ‘s nachts werd ze naar het UZ Gent overgebracht.” Daar kreeg Lorenzo, die ondertussen in Emelgem woont, te horen dat de situatie zeer ernstig was. “Stefanie werd meteen geopereerd. De mensen van het UZ hebben alles in het werk gesteld, maar op woensdag 24 oktober 2018 is ze overleden.” Lorenzo kon gelukkig nog afscheid nemen van zijn geliefde. “Een kleine troost, maar het maakte wel een groot verschil. Ook alle kinderen en iedereen die dicht bij haar stond, kon Stefanie nog even zien. Zelf heeft ze dat niet meer beseft, want ze was niet meer bij bewustzijn.”

Ik ben er zeker van dat Stefanie trots zou zijn op wat we doen

Enkele maanden na haar overlijden blies Lorenzo Ride4Stefanie in het leven. Op 26 augustus 2019, op Stefanies verjaardag, vertrok hij met zijn goeie vriend Frederik Van Allemeersch per fiets richting Santiago de Compostela. Met de tocht zamelden ze meer dan 15.000 euro in voor de vzw BiJeVa, een organisatie die kinderen in kansarmoede een duwtje in de rug wil geven.

Louis Verhaeghe (links) en Wies Ennekens werken begin juli de Transalp af ten voordele van de vzw’s BiJeVa en Allez Eddy. © GF

“Een onwaarschijnlijk bedrag”, blikt Lorenzo terug. “Toen ik het nieuws aan Anny De Windt, de motor achter de vzw, vertelde, viel ze net niet van haar stoel. Aanvankelijk was het de bedoeling om elk jaar een actie op poten te zetten, maar de coronacrisis strooide roet in het eten.” 2020 en 2021 lieten Lorenzo en co aan zich voorbijgaan, maar nu schieten ze opnieuw uit de startblokken. “De naam hebben we in 4Stefanie veranderd, dat geeft ons de kans om allerhande activiteiten op poten te zetten.”

18.000 hoogtemeters

De vzw wordt, naast Lorenzo zelf, gedragen door Frederik Van Allemeersch, Hoogledenaar Louis Verhaeghe en Wies Ennekens uit Ingelmunster. “Stuk voor stuk collega-militairen en kameraden”, klinkt het bij Lorenzo. Wies en Louis zullen van 3 tot 9 juli de Transalp afwerken, een fietstocht van liefst 566,27 kilometer en 18.378 hoogtemeters. Ook nu weer willen we geld in het laatje brengen voor BiJeVa en voegen we ook de vzw Allez Eddy aan onze goeie doelen toe. Die vzw zet zich in voor jongeren die gebeten zijn door de koersmicrobe, maar van thuis uit daar de nodige financiële middelen niet voor hebben. Het is ons menens met 4Stefanie, want profrenners Yves Lampaert en Ann-Sophie Duyck zijn onze peter en meter.”

Prachtvrouw

De komende maanden worden enkele evenementen georganiseerd om een mooi bedrag bij elkaar te brengen. Zaterdag 26 februari wordt er in zaal Geitenhove in Hooglede een dartstornooi georganiseerd en eind mei volgt nog een familiedag met een fietswedstrijd op rollen. “Met één doel voor ogen: twee prachtige organisaties extra kansen geven. Bij alles wat we doen, zit Stefanie in onze gedachten. We willen de herinnering aan haar levend houden. Ik ben er zeker van dat ze trots is op wat we doen. Zo stond ze ook zelf in het leven: mensen bij elkaar brengen en die helpen.”

Lorenzo doet er ook alles aan om hun dochtertje Lucia zoveel mogelijk over Stefanie te vertellen. “Ze weet heel goed wie haar mama is”, glundert hij. “Stefanie was – en ís – een prachtvrouw. Ze zal nooit uit ons leven verdwijnen.”

Alle info over het dartstornooi via de Facebookpagina 4Stefanie. Vrije giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer BE27 7390 1695 3173, met vermelding ‘gift 4Stefanie’.