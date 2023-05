Lorenzo Beliën voor tweede keer geopereerd aan hersentumor: “Ik was precies een plant”

Op dinsdag 24 januari werd Lorenzo Beliën geopereerd aan een goedaardige hersentumor in UZ Gent. In 1995 onderging Lorenzo al een dergelijke operatie, maar toen was de hersentumor kwaadaardig. 28 jaar later moest hij onverwacht terug onder het mes. Momenteel is hij nog aan het revalideren.

Lorenzo (31) woont in de Weststraat. Hij is de partner van Marie-Jolie Sabbe (22). Rond 2 augustus verwachten ze hun eerste kindje. “Het is een jongetje, maar de naam verklappen we nog niet”, glundert Lorenzo, die voor zijn operatie werkte bij Vleeswaren Hava in Roeselare. “Ik ging werken, maar ik had vaak last van hevige hoofdpijn. Ik ging naar mijn huisarts en vroeg of hij een scan wilde regelen. Tijdens die scan ontdekten ze dat er terug een tumor in mijn hoofd zat. Dat was serieus schrikken. Bij de specialist in het UZ Gent vernam ik dat de tumor goedaardig was. Op 24 januari werd ik geopereerd. Door de chemo en bestralingen na mijn eerste kwaadaardige tumor, deden er zich nu complicaties voor waardoor ik zelfs epilepsieaanvallen kreeg. Ik moest dus langer in het ziekenhuis blijven dan voorzien. Ik werd op dinsdag geopereerd aan een tumor van 2 cm en de zaterdag zou ik al naar huis mogen terugkeren, maar helaas draaide dat anders uit. Dat waren helse dagen. Ik leefde als een plant. Ik kon niets meer: lezen, schrijven en spreken gingen moeizaam. Ik lag er gefrustreerd bij. Ik was altijd al zelfstandig, maar nu kon ik echt niets meer doen.”

SV Ingelmunster

Op 24 februari mocht Lorenzo UZ Gent verlaten. “Ik begon aan mijn revalidatie in AZ Delta, campus Brugsesteenweg in Roeselare. In Gent konden ze mij praktisch geen revalidatie geven omdat ook mijn spieren waren verzwakt. In Roeselare verbeterde ik zienderogen. Let op: daar had ik ook moeilijke momenten en was ik op bepaalde dagen heel emotioneel. Toen ik voelde dat ik beter werd, kreeg ik meer hoop en had ik terug motivatie en zin in de revalidatie. Ik ga nog bijna elke dag. Dat is altijd voor twee uren en dit voor kine, ergo en logopedie. Soms ben ik nog wel eens vermoeid, maar ik voel mij nu wel goed. Ik heb ook nog wel eens pijn aan mijn hoofd, maar dat is veel verminderd. Nog positief nieuws is dat de hoofdwonde goed geneest. Op dinsdag 30 mei heb ik een afspraak voor controle met een specialist in AZ Delta in Rumbeke.”

Toen Lorenzo dit slechte nieuws vernam, wist hij nog niet lang dat zijn partner zwanger was. Dat was serieus slikken. “Het was zo leuk om te horen dat Marie-Jolie zwanger was, maar in de kliniek heb ik dat helemaal niet meer beseft. Nu verlang ik naar de geboorte van ons eerste kindje. Nu ik aan het herstellen ben, kan ik ook mee naar de gynaecoloog waar we telkens mooie beeldjes zien”, glimlacht Lorenzo, die dankbaar is voor de vele reacties die hij kreeg van familie en van zijn vrienden van het voetbal. “In het begin kon ik niet reageren. Velen stuurden iets, maar helaas was ik niet in de mogelijkheid om iets terug te sturen. Nu is dat al beter, alhoewel ik mij nog rustig moet houden. Net voor mijn operatie zorgde de supportersclub voor een spandoek op het voetbalterrein met een positieve boodschap. Dat deed deugd. Recent mocht ik de aftrap geven toen Labadoux de wedstrijdbal gaf en dat was op de laatste thuismatch van de competitie. Ik wil weer afgevaardigde bij SV Ingelmunster worden, maar eerst wil ik herstellen en genieten van de geboorte van ons eerste kindje.” (Patrick Depypere)

