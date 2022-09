Lopen tegen kanker kan 12 uur lang via Levensloop Ieper

Levensloop Ieper was al gepland in september 2020, maar moest door corona uitgesteld worden tot zondag 24 september 2022. Eindelijk kan de Ieperse versie van dit nationaal initiatief voor de Stichting tegen Kanker zijn ware beloop krijgen in het Hamiltonpark.

Van 10 tot 22 uur zullen loopteams constant een parcours afleggen, waarbij ze gesponsord werden door bedrijven, instellingen en particulieren. Wie wil, kan zich nog inschrijven om mee te lopen als team. Ook wie kanker overwon mag inschrijven en zal diezelfde dag als ‘vechter’ verwend worden door de organisatoren. Muzikanten en groepen die gratis willen optreden voor dit goeie doel mogen gerust ook nog contact opnemen om in de loop van die 12 uur Levensloop Ieper het beste van zichzelf te geven.

Ruim 300 deelnemers

Er zijn al meer dan 300 deelnemers ingeschreven, 20 teams (o.a. van ZH Jan Yperman, de legerkazerne, Freinetschool, de Locomotief Runners, Brandweer Ieper, Milcobel…) die geld inzamelen en 15 Vechters, die kanker overwonnen hebben. De teller van het ingezamelde geld staat nu al op 3.570 euro, maar Levensloop Ieper hoopt op een veelvoud daarvan.

Meer info:https://www.levensloop.be/relays/ieper-2022