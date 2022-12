Lopen en genieten voor project Allez Eddy

Zaterdag 17 december organiseert de vzw Allez Eddy een actie op en rond de atletiekpiste van het sportcentrum in Zwevegem. De vzw Allez Eddy betreft een samenwerking tussen de Fietsbieb Zwevegem, vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen en multisportclub No Limit Team. In het voorjaar gingen ze van start en werd oud-wielrenner Stijn Devolder peter van hun actie.

“We willen samen een sociaal project realiseren ten behoeve van kansarme jongeren van 10 tot en met 14 jaar. We willen ze via koerstraining en de gepaste begeleiding beetje bij beetje een echte coureur later worden”, zegt Dirk Desmet.

“Op die manier krijgen ze ook extra kansen voor ontmoeting, training van vaardigheden en het vormen van hun identiteit.” In het kader van de Warmste Week organiseert Allez Eddy in samenwerking met het No Limit Team op zaterdag 17 december vanaf 15 uur op de atletiekpiste De Warmste Loop.

“Teams van drie tot vijf personen lopen gedurende één uur zoveel mogelijk rondjes. Ze betalen 30 euro per team om deel te nemen. Elke deelnemer ontvangt een flesje water en een passend aandenken, en voor het strafste team is er een prijs voorzien. Per uur is er plaats voor 12 teams”, aldus Dirk.

De inschrijvingen zijn reeds afgesloten. Wie minder sportief aangelegd is, kan het project steunen door ter plaatse te genieten van een hapje en een drankje, of een vrijwillige bijdrage te doneren op rekening BE78 0689 4671 6286.

