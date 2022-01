Loopt het soms mank in Torhouts vaccinatiecentrum?

Onafhankelijk raadslid Koen Sap vroeg maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad om het Torhoutse vaccinatiecentrum in het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove grondig door te lichten. “De vele vrijwilligers leveren schitterend werk, maar voor de rest loopt het soms mank”, wond hij er geen doekjes om. “Het zou in zijn totaliteit een stuk beter kunnen.”

Bijna heel vorig jaar werd er gevaccineerd in zaal De Mast, maar sinds een aantal maanden krijgen de inwoners van Koekelare, Kortemark en Torhout hun prik in Groenhove. De inwoners van Ichtegem, Gistel en Oudenburg moeten dan weer naar Gistel, dat eveneens tot de eerstelijnszone Houtland en Polder behoort.

De telefoon wordt maar zelden opgenomen

“Torhout hinkt tijdens de boosterprikronde voortdurend achterop”, aldus Koen Sap. “In Roeselare bijvoorbeeld werden de boosterprikken voor de 18-plussers op 14 januari al afgerond. In Groenhove worden er zelfs op kalme momenten geen extra mensen opgeroepen, is de rangorde van oud naar jong vaak dode letter en gaan sommige uitnodigingen veel te laat de deur uit. Maar erger nog is het met de communicatie gesteld. De telefoon in het vaccinatiecentrum wordt maar zelden opgenomen. Die klacht heb ik al heel dikwijls gehoord.”

“Ik vind ook dat er een grotere waardering nodig is voor de vrijwilligers die zich keihard uitsloven. Ze krijgen een vergoeding van 4 euro per uur, maar dienen nog zelf hun eten te betalen. Een gratis broodje zou toch moeten kunnen? Bovendien hebben bepaalde vrijwilligers een attentie gekregen voor hun geleverde inspanningen en anderen dan weer niet. Vanwaar dat verschil? Er is duidelijk werk aan de winkel. Graag een grondige doorlichting van de situatie.”

Burgemeester Audenaert relativeert de kritiek

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) relativeerde de kritiek. “Door de noodzakelijke verhuizing van zaal De Mast naar het Dienstenhuis Groenhove doken er behoorlijk wat organisatorische uitdagingen op en kenden we in het nieuwe vaccinatiecentrum inderdaad een enigszins moeizame start”, gaf hij toe. “Ook de rekrutering van medewerkers bleek niet evident te zijn, maar uiteindelijk slaagden we in ons opzet. Van grote vertragingen kun je niet spreken, eerder van enkele dagen. Voor Torhout zitten we voor de 18-plussers vandaag op een vaccinatiegraad van net boven de 80%. Eind van de week zullen in principe alle volwassenen de kans gekregen hebben op een boosterprik.”

“Dagelijks plannen we iets meer dan duizend prikken, al kenden we de voorbije twee weken behoorlijk wat uitval door besmettingen en quarantaines. Die mensen krijgen uiteraard een herkansing in februari.”

“Het klopt dat het callcenter op piekmomenten soms moeilijker bereikbaar is. Doorgaans krijg je het snelste antwoord door vragen te stellen via mail.”

“De vrijwilligers ontvangen geregeld een attentie, ongeacht wie ze zijn, en er is altijd drank voor hen beschikbaar. De meesten doen een shift van een halve dag, waardoor er zich niet echt een maaltijdprobleem voordoet. En de vergoeding die zij als vrijwilliger krijgen, ligt wettelijk vast.”