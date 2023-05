Loopclub promoot wandelen met ‘Rondom Grijsloke’: “Idee rijpte tijdens Camino”

In mei 2019 zag de eerste editie van Rondom Grijsloke het levenslicht. Het idee om naast de traditionele loopwedstrijd Dwars Door Grijsloke (DDG) van eind augustus een jaarlijkse wandeltocht te organiseren, rijpte in Spanje. Op 7 mei staat de vierde editie op de kalender.

Lieven Coeman, voorzitter van Dwars Door Grijsloke en Albert Dhondt (toenmalig bestuurslid en sponsor van DDG) voltooiden in 2017 het bekende Caminotraject vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankrijk naar Santiago de Compostela en hadden meer dan 890 kilometer dwars door de Pyreneeën in de benen. Met dit huzarenstukje maakten ze veel indruk bij de leden van Loopclub Grijsloke. Zo startten deze twee fervente langeafstandsstappers een eigen wandeltocht in Gijzelbrechtegem.

Lokale pareltjes

“Dat bleek al snel een schot in de roos”, vertelt Lieven Coeman. “Zeker toen enige tijd later corona iedereen dwong om op een andere manier contact te maken met de omgeving. Veel actievelingen gingen vaker wandelen en verkenden de lokale pareltjes van ons landschap. Paadjes werden (her)ontdekt en zo veranderde de pandemie onze tijdsbesteding.”

Zondagse training

“Bovendien was Loopclub Grijsloke al langer geëvolueerd naar een sportclub met minstens evenveel wandelaars als joggers. Mensen worden immers ouder en kunnen door bepaalde blessures niet meer lopen. Wandelen is dan een mooi alternatief. Zo zijn er al minstens tien jaar steeds twee groepen op de zondagse training. De wandelaars maken er van de nood een deugd. En die deugd trekken ze na de inspanning graag door met een babbel en een drankje in De Kleine Kluis, zeg maar het stamcafé van de club.”

“Op zondag 7 mei zijn de organisatoren reeds aan de vierde editie van Rondom Grijsloke toe. De wandeldag is een samenwerking met De Textieltrekkers uit Vichte. De deelnemers hebben die dag de keuze uit vier afstanden in en rond Grijsloke. Alle lussen bieden een uniek zicht op de Vlaamse Ardennen: een lus richting Tiegem, een lus door Bouvelobos en een wandeling die aan de rolstoelgebruikers of buggy’s meer comfort biedt. Men kan kiezen voor 8 km, 9 km, 11 km of 16 km of men kan ze gewoon allemaal combineren. De start en aankomst zijn traditiegetrouw bij De Kleine Kluis. Daar kunnen de deelnemers om 16 uur ook iets drinken of eten en genieten van een spetterend muziekoptreden. Dan geven de Kwaremont Brodders het beste van zichzelf.”

“In de kerk van Gijzelbrechtegem wordt daags voordien een kaars aangestoken voor optimaal wandelweer, zodat alle deelnemers na afloop met een goed gevoel huiswaarts kunnen keren.”

Loopwedstrijd

Op zaterdag 26 augustus vindt ook de loopwedstrijd Dwars Door Grijsloke plaats. Dat wordt reeds de 41ste editie. Sportievelingen die komen wandelen of joggen op 7 mei kunnen alvast het landschap verkennen voor deze iets zwaardere uitdaging”, aldus Lieven Coeman. (Eddy Lippens)