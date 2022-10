Loop of stap over Kortrijkse Trage Wegen voor 11.11.11

Op 16 oktober organiseren 11.11.11-Kortrijk, Natuurpunt en de Trage Wegenwerkgroep opnieuw de Trage Wegenwandeling en -Loop ten voordele van de 11.11.11-actie. De lus start en eindigt in de Basisschool Biekorfje te Aalbeke. Je kan kiezen tussen een afstand van 4, 8, 12, 18 en 25 kilometer.

“Net zoals vorig jaar zijn er opnieuw vijf routes die je kan stappen of lopen. Door het afwisselend landschap van Aalbeke, Marke, Rollegem en Lauwe is onze actie ook een leuke manier om de trage wegen van onze streek te verkennen”, vertelt Hans Vanhecke van 11.11.11 Groot Kortrijk. Voor het eerst is er voor de twee langste afstanden halfweg ook een bevoorrading voorzien. “Dat maakt de beleving van de route aangenamer, vooral voor de lopers die geen rugzak kunnen meenemen. Ook wie de 18 of 25 kilometer stapt, kan er terecht voor een natje en een droogje”, aldus Hans. Let wel, er wordt geen volledige maaltijd aangeboden.

Starten aan de Trage Wegenwandeling en -Loop kan tussen 8u en 15u. Kinderen onder de 7 jaar stappen of lopen gratis mee, tussen de 7 en 12 jaar betalen ze 2 euro en vanaf 12 jaar betalen deelnemers 5 euro voor de kortere afstanden en 11 euro voor de 18 of 25 kilometer. Een gezin betaalt 15 euro. Aan de start en aankomst zijn dranken en snacks te koop ten voordele van 11.11.11. Via de website acties.11.be werd intussen 282 euro ingezameld op het doelbedrag van 2000 euro.