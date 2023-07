LOOF Summer Apéro geeft voorproefje van nieuwe groene hotspot in Kortrijk

De start van het grote Kortrijkse stadsproject LOOF komt steeds dichterbij. De voormalige ziekenhuissite AZ Groeninge wordt getransformeerd tot een groene plek. Compagnie Het Zoute organiseert op donderdag 6 juli de LOOF Summer Apéro om Kortrijkzanen (opnieuw) kennis te laten maken met de site en in het bijzonder Het Koetshuis en Park Nolf.

De eerste fase van de herontwikkeling betreft 78 appartementen gelegen aan de Loofstraat. Een belangrijk onderdeel hierbij is dat de restauratie van de achterliggende historische Engelse landschapstuin en bijhorende parkaanleg meteen in de eerste fase mee worden opgenomen. “De beschermde Engelse tuin Nolf is een verborgen parel midden in de bruisende stad Kortrijk. We willen dit idyllische park herstellen in zijn volle glorie en zelfs uitbreiden”, zegt Nico Harboort van Compagnie Het Zoute. “Naast de oase van rust van het park zelf maken we ruimte voor intieme buurtpleinen. Het plein voor Het Koetshuis wordt er zo één van.”

Compagnie Het Zoute organiseert nu donderdag vanaf 17 uur LOOF Summer Apéro aan Het Koetshuis. “We willen de Kortrijkzanen een voorproefje geven van de prachtige woonplek die we hier willen realiseren. In de toekomst wordt dit ongetwijfeld de nieuwe groene hotspot van Kortrijk. LOOF Summer Apéro is geen lancerings- of verkoopevent, maar een gezellig samenzijn met live muziek waar je kan genieten van een heerlijke aperobox van Njam-chef Jeroen De Pauw of een variatie aan charcuterie van Atelier Dierendonck, zelf gevestigd in de Doorniksewijk”, aldus Nico. De commercialisatie van het stadsproject wordt voorzien dit najaar.